Se registran una serie de bloqueos hoy 27 de octubre por parte de piperos en distintos puntos la CDMX y el Estado de México y (Edomex).

Estos bloqueos que han colapsado el tránsito en diversas salidas, entradas y vialidades clave se dan después de que el 24 de octubre pasado se llevara acabo la “Operación Caudal” en 48 municipios del Edomex y CDMX.

Estos operativos tuvieron por objetivo desmantelar las redes de huachicol de agua ligadas a sindicatos y grupos locales, no obstante, los piperos están en contra de ello y se manifiestan este inicio de semana.

Bloqueos hoy 27 de octubre: CDMX y Edomex afectados en estas vialidades (X: Alberto_Rubio)

Autopistas, calles y otros puntos bloqueados por piperos en CDMX y Edomex hoy 27 de octubre

Las vialidades y puntos clave que están afectadas por bloqueos hoy 27 de octubre son:

Autopista México-Toluca, en puntos como: Outlet Lerma, Solidaridad Las Torres, Adolfo López Mateos, Toluca-Tenango

Autopista México-Querétaro, a la altura de Tepotzotlán

Autopista Mexico-Pachuca, a la altura de El Vigilante, en Ecatepec

Carretera México Texcoco, en Vía Morelos, Avenida Central, La costeña

Autopista México-Puebla, a la altura de Puente La Concordia

Av. Ermita y Eje 6

Límites de Nezahualcóyotl con Chimalhuacán

Chalco

Estación Acatitla, línea A del Metro CDMX

Paradero de Indios Verdes

Estación Martin Carrera del Metro CDMX

Estación Bosque de Aragón, línea B del Metro CDMX

Otros

Autopista México-Querétaro colapsada por bloqueo de piperos hoy 27 de octubre

La mañana de este lunes 27 de octubre la autopista México-Querétaro se encuentra colápsala en ambos sentidos a partir de la caseta de Tepotzotlán, Edomex.

Un video de dron muestra como la protesta de piperos ha generado largas filas de tráileres y automovilistas particulares. Se observan pipas cruzadas y solo un carril abierto para salida y uno para entrada.

Piperos niegan ser huachicoleros de agua y piden reabrir pozos

En medio de la crisis hídrica en CDMX y Edomex, los piperos dijeron que no son huachicoleros sino trabajadores por lo que su principal exigencia es la reapertura de pozos para abastecer escuelas, hospitales y otros establecimientos.

Estos bloqueos fueron convocados desde las 6:00 horas de este 27 de octubre tras los operativos de días pasados en los que les aseguraron 189 inmuebles, 51 pozos clausurados, 138 tomas clandestinas de agua y se confiscaron 322 pipas.