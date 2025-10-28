Alrededor del 40% del agua en la Ciudad de México se pierde, pero las fugas no serían la única razón. Así lo reveló Mario Esparza, titular de la Secretaría de Gestión Sustentable del Agua en CDMX.

En entrevista con López-Dóriga, Mario Esparza comentó que el gobierno de la CDMX está trabajando en un proyecto de infraestructura del agua para evitar las pérdidas y afectaciones por inundaciones.

Existe una gran pérdida de agua en CDMX (Andrea Murcia Monsivais)

Revelan que CDMX pierde 40% del agua de su abastecimiento; las razones

De acuerdo con el secretario Mario Esparza, la CDMX se abastece de máximo 30 mil litros por segundo; de esta cantidad, alrededor de 40% se pierde, pero no todo sería a causa de fugas.

El funcionario resaltó que el tema de la pérdida del agua va más allá de las fugas que se pudieran dar por la vieja infraestructura, además se da por:

Errores de medición

Temas de conducción

Derrames de tanques no automatizados

Mario Esparza señaló que el gobierno de CDMX ya trabaja un plan para renovar o construir la infraestructura adecuada para el agua y se espera que esta esté lista antes de la próxima temporada de lluvias, en mayo de 2026.

Al ser cuestionado sobre si en CDMX hay tomas clandestinas de agua como en el Estado de México, Mario Esparza dijo que se han detectado algunas, pero nada comparado con la operación en Edomex.