Octavio Jorge Cortés permanecerá en el Reclusorio Oriente luego de que un juez de control le negara la suspensión condicional por la agresión contra una recepcionista del hotel Park Life.

Durante la audiencia, la defensa buscó que el empresario obtuviera ese beneficio para salir de prisión y evitar llegar a juicio, ofreciendo a cambio una reparación económica y garantías de no intimidación.

Sin embargo, el juez lo rechazó al determinar que la propuesta no contemplaba la reparación a los padres de la recepcionista agredida, además de que no hay garantías suficientes para mantenerse lejos de ella.

Octavio Jorge Cortés agresión (Grupo Fórmula )

Niegan a Octavio Jorge Cortés la suspensión condicional y continuará en el Reclusorio Oriente

En redes sociales circuló la versión de que el empresario de Sinaloa, Octavio Jorge Cortés, podría salir la tarde del 27 de noviembre, en caso de que el juez le suspendiera el proceso penal.

Según la información, el imputado podía obtener su libertad tras ofrecer una reparación económica del daño a la víctima y garantías para no ejercer actos de intimidación en su contra.

Aunque esto sí fue presentado durante su audiencia en los juzgados del Reclusorio Oriente en CDMX, el juez rechazó su suspensión porque no cumplía con las condiciones suficientes.

En el caso de reparación económica, la propuesta de Octavio Jorge Cortés no contemplaba a las víctimas indirectas, identificadas como los padres de la recepcionista.

Además, no existían garantías suficientes para evitar un posible acercamiento del acusado hacia la víctima. Por ello, rechazó la solicitud presentada por sus abogados.

Jorge Octavio Cortés Jiménez, empresario que agredió a una recepcionista en CDMX (@FiscaliaCDMX / X)

Caso Park Life: ¿Cuál es la pena que podría enfrentar Octavio Jorge Cortés?

Tras su deportación desde Estados Unidos y su ingreso al Reclusorio Oriente en octubre de 2026, un juez vinculó a proceso a Octavio Jorge Cortés por lesiones dolosas agravadas y descartó la tentativa de feminicidio.

Analistas legales señalaron que, de haberse mantenido la tentativa de feminicidio, la pena estimada rondaría los 17 años de prisión, mientras que por lesiones agravadas la penalidad máxima es menor.