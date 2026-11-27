Autoridades federales y de Tamaulipas sostuvieron una reunión de trabajo con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de la región noreste del país, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y atender los planteamientos de las familias.

El encuentro, realizado en Ciudad Victoria, contó con la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. También asistieron madres buscadoras, familiares y representantes de colectivos de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Rosa Icela Rodríguez y Ernestina Godoy dialogan con colectivos de búsqueda

Durante la apertura de la Reunión Regional de la Zona Noreste, Rosa Icela Rodríguez señaló que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Añadió que existe la instrucción de mantener una atención cercana y permanente con las familias, los colectivos y las autoridades de los distintos niveles de gobierno.

Por su parte, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, reiteró la disposición de la institución para participar en estos espacios de diálogo. Indicó que escuchar a las familias y recuperar sus experiencias permite identificar áreas de oportunidad, fortalecer la coordinación entre instituciones y mejorar los procesos de trabajo.

La reunión fue planteada como un espacio de comunicación directa entre autoridades federales y estatales y los colectivos, para conocer sus necesidades y propuestas en materia de búsqueda de personas desaparecidas.

Américo Villarreal refrenda coordinación con familias de personas desaparecidas

El gobernador Américo Villarreal Anaya agradeció la disposición de las autoridades federales para abrir un diálogo directo con los colectivos y familiares. Señaló que la atención a las personas desaparecidas requiere empatía, solidaridad, eficacia y resultados.

El mandatario estatal indicó que su administración ha mantenido comunicación con familiares de personas desaparecidas o no localizadas, tanto de manera individual como mediante los colectivos. Explicó que este trabajo se realiza en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, las comisiones estatales, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría General de Gobierno.

También señaló que se ha ampliado la capacidad operativa y de atención a las familias, además de mantener coordinación con autoridades municipales y federales.

El Gobierno de Tamaulipas agradeció la realización del encuentro y reconoció la disposición de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General de la República para sumar esfuerzos en la región.

La administración estatal refrendó su compromiso de mantener el diálogo con los colectivos y las familias, bajo una política de respeto a los derechos humanos y atención a sus demandas. Asimismo, destacó que la participación de las familias y la coordinación institucional son fundamentales para avanzar en las tareas de búsqueda y contribuir al derecho a la verdad y la justicia.