Octavio Jorge Cortés Jiménez, señalado como agresor de una recepcionista del hotel Parklife Paradox, en Santa Fe, busca evitar que continúe el proceso penal en su contra mediante una suspensión condicional del proceso, para ello, deberá discutirse la reparación integral del daño a la víctima, en una audiencia programada para el próximo 27 de noviembre en los juzgados del Reclusorio Sur.

La defensa del imputado, es decir Octavio Jorge Cortés Jiménez, solicitó esta salida alterna, que contempla una compensación económica para la víctima, la recepcionista que agredió, y entre las propuestas se encuentra cubrir los gastos de atención psicológica, aunque la representación legal de la recepcionista considera que esto no es suficiente.

Octavio Cortés enfrenta exigencia de reparación integral del daño

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el abogado de la víctima, Edgar Adaya, explicó que la audiencia con Octavio Jorge Cortés Jiménez se realizará de manera paralela a la apelación presentada contra la vinculación a proceso de Cortés después de que no se pudiera apelar por tentativa de feminicidio.

El litigante señaló que el delito por el que fue vinculado Octavio Jorge Cortés Jiménez, lesiones agravadas, permite solicitar la suspensión condicional del proceso, por lo que la defensa puede recurrir a este mecanismo sin que la apelación tenga que resolverse previamente.

“La audiencia de este señor solicitó una audiencia para plantear la suspensión del proceso, recordemos que el delito por el cual terminaron vinculado al señor cortés es por el delito de lesiones, un delito que permite salidas alternas entre ellas esta suspensión condicional del proceso, y objetivamente hablando, cumple con los requisitos para solicitar esta salida. Aquí sin perjuicio de que la apelación está en tramite, esta por remitirse a la sala penal que por turno corresponda conocer, sin embargo esta apelación no tiene efectos suspensivos, entonces paralelamente corre el proceso ordinario y es por eso que tiene la oportunidad de solicitar esta suspensión condicional del proceso.” Edgar Adaya, abogado de la recepcionista agredida por Octavio Cortés

Sin embargo, Adaya adelantó que se opondrá a una reparación que no contemple todos los daños ocasionados a su clienta hechos por Octavio Jorge Cortés Jiménez.

La representación de la víctima exige incluir gastos médicos, atención psicológica y otras compensaciones, por lo que los 50 mil pesos planteados como reparación deberán discutirse y no representan todavía un acuerdo definitivo.

Cabe recordar que la Fiscalía de CDMX no consiguió que Octavio Cortés fuera vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, como solicitaba la representación de la víctima, sino por el delito de lesiones agravadas.