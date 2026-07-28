Enzzo Omar “N”, el director del diario de Veracruz, El Buen Tono, recibió la medida cautelar de prisión preventiva luego de ser detenido mientras conducía un auto con reporte de robo.

Así lo determinó un juez de control durante la audiencia inicial, durante la cual calificó como legal la detención del director del medio de comunicación del estado de Veracruz.

Cabe destacar que además del caso del auto con reporte de robo, Enzzo Omar “N” ya había enfrentado un primer proceso por los delitos de lesiones dolosas y amenazas.

Director de El Buen Tono (Especial)

Director de El Buen Tono enfrenta prisión preventiva

El 24 de julio de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz detuvieron a Enzzo Omar “N”, director editorial del diario El Buen Tono.

La acción que se ejecutó durante un operativo de revisión vehicular en Córdoba, Veracruz, se llevó a cabo debido a que circulaba en un auto con reporte de robo vigente en el estado de Puebla.

Cuatro días más tarde, el 28 de julio, se celebró la audiencia inicial en contra del director del diario, durante la cual el juez de control a cargo calificó como legal la detención.

En consecuencia, el juez determinó aplicar la medida cautelar de prisión preventiva que se prolongará para un periodo de un año mientras se lleva a cabo el proceso penal en su contra.

Cabe destacar que tras ser detenido, el director editorial del diario fue ingresado al Centro de Readaptación Social (CERESO) La Toma, donde estará recluido tras la orden de prisión preventiva.

Director de El Buen Tono ya había sido detenido por otro delito

Un par de meses antes de ser detenido por conducir un auto con reporte de robo, el director de El Buen Tono fue asegurado por las autoridades debido a otro caso.

Fue el 7 de abril cuando agentes de la Policía Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión contra el sujeto que se liberó por los delitos de amenazas, lesiones y daños.

De acuerdo con las autoridades, Ennzo Omar “N” participó e una agresión ocurrida en 202, en contra de un empleado de Hidrosistema de Córdoba durante una protesta por un corte de agua potable.

Tras su arresto, el director de El Buen Tono fue puesto a disposición de un juez de control, quien calificó la detención como legal, pero decidió no imponer prisión preventiva.

Por ello, recuperó su libertad horas después, pero el proceso penal 351/2025 continúa abierto y deberá cumplir con las restricciones impuestas mientras se desarrollan las investigaciones.