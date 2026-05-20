José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA), advirtió sobre un posible estallamiento de huelga que podría coincidir con el Mundial 2026, debido a la falta de capacitación, carencias operativas y problemas laborales que enfrentan los controladores aéreos en México.

En entrevista con Azucena Uresti por Radio Fórmula, el dirigente sindical aseguró que los controladores no han sido considerados en las modificaciones del espacio aéreo previstas para el Mundial 2026, pese al incremento de vuelos nacionales e internacionales que llegará al país durante el torneo.

“Es un asunto delicado pero por ejemplo para el Mundial han estado modificaciones en el espacio aéreo en la dimensión, procedimientos y no ha sido tomada en cuenta la opinión de nuestros compañeros, tampoco les han dado cursos, tampoco han sido publicados. Entonces no podemos caer en una ilegalidad, deberían ser capacitados los controladores, inclusive en simuladores de tránsito aéreo para prever cualquier situación. ¡No, no somos apaga fuegos!” José Alfredo Covarrubias, secretario general del SINACTA

El líder sindical afirmó que los controladores aéreos deberían recibir capacitación especializada, incluso mediante simuladores de tránsito aéreo, para anticipar situaciones de emergencia durante el evento deportivo.

Controladores aéreos decidirán hoy si se van a huelga durante el Mundial 2026

José Alfredo Covarrubias informó que este 20 de mayo de 2026 sostendrán una reunión con integrantes del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo para definir si inician un proceso de huelga ante la falta de acuerdos con el Gobierno federal.

Entre las principales demandas del sindicato destacan:

Agilizar la contratación de nuevos controladores aéreos

Regularizar nombramientos y pagos pendientes de trabajadores recién contratados

Garantizar cobertura médica y seguros contra riesgos laborales

Mejorar las condiciones operativas en aeropuertos y centros de control

Además, denunciaron problemas que, aseguran, llevan años afectando al sector:

Déficit de personal, con apenas mil controladores aéreos en todo el país

Recortes salariales

Deficiencias operativas y tecnológicas

El sindicato también recordó que previamente anunciaron que acudirían al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México para buscar una solución a sus demandas laborales.

Denuncian riesgos operativos y fallas meteorológicas en aeropuertos

Durante la entrevista, Covarrubias alertó sobre la falta de instrumentos meteorológicos de precisión en algunas estaciones aéreas del país, situación que, afirmó, podría comprometer la seguridad de pasajeros y trabajadores.

Asimismo, señaló que existen problemas de comunicación en zonas montañosas y acusó que, aunque ya presentaron propuestas de modernización y mejora operativa a las autoridades federales, sus peticiones aún no han sido atendidas.

La advertencia del sindicato ocurre a poco más de unas semanas del inicio de operaciones especiales rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que incrementará de manera considerable el tráfico aéreo en México.