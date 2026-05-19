Sindicato de controladores aéreos amenaza con huelga por caída salarial de 30%

Tras el decimosexto Congreso Nacional, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo advirtió que ingresará un emplazamiento a huelga el miércoles 20 de mayo de 2026 ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

La organización denuncia una caída salarial del 30% y la falta de plazas oficiales, lo que pone en riesgo la seguridad operacional.

El gremio exige salarios dignos, capacitación técnica y turnos razonables, además de compromisos por escrito que garanticen condiciones laborales mínimas y el bienestar de las familias de los controladores.

Sindicato de controladores aéreos anuncia huelga tras situación crítica en el sector

Ante la situación crítica en la que operan y el riesgo que representa para la seguridad operacional, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo amenazó con huelga.

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo denuncia una reducción del poder adquisitivo cercana al treinta por ciento, lo que agrava la crisis económica del sector, y la falta de nombramientos oficiales.

Se enfatiza que la seguridad operativa está en riesgo si no se garantizan condiciones de trabajo adecuadas de inmediato.

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo denuncia una falta de respuesta por parte de las autoridades hacendarias ante el deterioro de sus condiciones laborales.

Por lo tanto, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo exige una intervención urgente para resolver estas carencias institucionales y salariales.

Tras el XVI Congreso Nacional, emplazamos a huelga ante la indiferencia de las autoridades hacendarias.

​La situación es insostenible:

📍 19+ controladores sin nombramiento.

💸 30% de pérdida salarial.



​¡Sin condiciones dignas, no hay operación segura! ✈️🚫#SINACTA #Aviación pic.twitter.com/0tU9R8sXbc — SINACTA (@SINACTA) May 19, 2026

Sindicato de controladores aéreos advierte que ingresarán el emplazamiento a huelga

A través de un comunicado, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo advirtió que el 20 de mayo su representación acudirá al Tribunal Federal de Conciliación y arbitraje para ingresar el emplazamiento a huelga.

Destacó que se trata de un recurso legal para exigir que el Estado les garantice las condiciones salariales y estructurales mínimas para ejercer su profesión.

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo señaló que con este emplazamiento busca forzar una mesa de diálogo que garantice salarios dignos, capacitación técnica y turnos de trabajo razonables.

Se busca que de este diálogo se desarrollen compromisos por escrito en defensa de su dignidad profesional y bienestar familiar.

La organización reafirma su unidad gremial y su compromiso con la seguridad aérea, exigiendo que su responsabilidad profesional sea finalmente remunerada de forma justa.