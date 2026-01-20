José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, tiene una larga trayectoria como controlador en el servicio aéreo.

De acuerdo con la información, un controlador de tránsito aéreo es un profesional encargado de organizar, dirigir y vigilar las rutas para que los vuelos se realicen de forma segura.

Pero ¿quién es José Alfredo Covarrubias?? Te decimos todo lo que se sabe del secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo en México.

Aviones en el AIFA (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

¿Quién es José Alfredo Covarrubias?

José Alfredo Covarrubias Aguilar es el dirigente del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA), organización que representa a los controladores aéreos en México.

Diversas entrevistas posicionan a José Alfredo Covarrubias como un experto en temas de seguridad aérea y condiciones laborales de los controladores de tránsito aéreo.

¿Qué edad tiene José Alfredo Covarrubias?

La edad de José Alfredo Covarrubias es desconocida.

¿Qué signo zodiacal es José Alfredo Covarrubias?

Dado que la fecha de nacimiento de José Alfredo Covarrubias es desconocida, su signo también lo es.

¿José Alfredo Covarrubias está casado?

Las redes sociales de José Alfredo Covarrubias señalan que sí está casado, aunque no hay información sobre su esposa, solo que se llama Claudia.

¿Quién es José Alfredo Covarrubias? (Redes sociales)

¿José Alfredo Covarrubias tiene hijos?

José Alfredo Covarrubias sí tiene hijos.

¿Qué estudió José Alfredo Covarrubias?

José Alfredo Covarrubias realizó estudios relacionados con aviación civil y capacitación técnica en control de tránsito aéreo, incluido entrenamiento en el Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil (CIAAC).

¿Cuál es la trayectoria de José Alfredo Covarrubias?

De acuerdo con la información, José Alfredo Covarrubias es miembro y director del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, que representa las demandas de los controladores en México.

José Alfredo Covarrubias ha realizado diversas denuncias públicas ante temas controversiales como: