El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) estará listo para el Mundial 2026, afirmó Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México ante este evento internacional.

En entrevista con Radio Fórmula, Gabriela Cuevas aseguró que la primera etapa de obras del AICM rumbo al Mundial 2026 estarán concluidas, máximo, en un lapso de una semana a 10 días.

AICM (Andrea Murcia Monsivais)

Gabriela Cuevas: Primera etapa de las obras del AICM estará lista en diez días

Gabriela Cuevas refirió que hacía 20 años que el AICM no recibía ninguna clase de manteamiento, por lo que las obras, valuadas en 9 mil millones de pesos, no son una cuestión menor.

En sentido, señaló que el Gobierno de México, a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo que “rescatar desde el fondo del Aeropuerto” con importantes trabajos en:

Bandas de equipaje

Cimientos

Instalaciones hidrosanitarias, por mencionar algunos

Aunque Gabriela Cuevas admitió que estas obras pudieron causar molestias a los usuarios, recalcó que las mejoras en el AICM se mantendrán incluso después del Mundial 2026.

En ese contexto, Cuevas recordó que, a casi un mes de que inicie el Mundial 2026, la primera etapa de las obras del AICM estará terminada en un plazo máximo de diez días.

“Gobierno de México no ha invertido dinero en Estadios”: Gabriela Cuevas

En la misma entrevista, Gabriela Cuevas dio a conocer que el Gobierno de México no ha invertido ni un solo peso en estadios , como sí ocurre en Canadá y Estados Unidos.

Además, reiteró que el dinero destinado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum solo ha sido destinado a obras públicas como canchas y aeropuertos.