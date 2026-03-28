La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este viernes 27 de marzo que regalará boletos para asistir el partido de México vs Portugal de este sábado en el Estadio Banorte.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum pidió a sus seguidores estar atentos en su Instagram, pues en esta plataforma dará a conocer los detalles para obtener los boletos gratis.

Claudia Sheinbaum regalará boletos para el partido México vs Portugal del sábado

Mañana sábado 28 de marzo se jugará el México vs Portugal en el Estadio Banorte y, a pocas horas del partido amistoso, Claudia Sheinbaum anunció que regalará boletos para poder asistir.

Sheinbaum regalará boletos para el México vs Portugal (Captura de pantalla)

En su publicación en X, la presidenta Sheinbaum no dio más detalles de cómo se darían estos boletos gratis para el México vs Portugal, pues la dinámica se anunciará en su Instagram a las 7:30 pm.

Esta no sería la primera vez que Claudia Sheinbaum impulsa este tipo de actividades en redes sociales, en otras ocasiones ha regalado boletos para la lucha libre, eventos culturales y deportivos.