El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, supervisó el inicio de la construcción del nuevo Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda” en Nonoalco Tlatelolco, proyecto que contará con una inversión de mil 700 millones de pesos y beneficiará a 1.2 millones de derechohabientes.

La nueva unidad hospitalaria sustituirá al inmueble que permaneció abandonado durante 14 años y que fue demolido en 2025, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hospitalaria y ampliar la atención médica especializada en la Ciudad de México.

Martí Batres Guadarrama destaca nuevo hospital geriátrico del ISSSTE

El director general del ISSSTE, Martí Batres, informó que actualmente se realizan los trabajos para la construcción de los cimientos del nuevo hospital, que estará especializado en la atención geriátrica.

Ya se está preparando la construcción de los cimientos de este nuevo hospital que va a tener 90 camas. Ahora se dedicará a temas geriátricos. (...) Va a ser una de las nuevas grandes obras del ISSSTE en este proceso de transformación. Martí Batres, director general ISSSTE

La unidad contará con una superficie de construcción de más de 20 mil metros cuadrados, distribuidos en siete niveles, dos sótanos y un helipuerto.

Martí Batres supervisa construcción de nuevo hospital del ISSSTE en Tlatelolco. (cortesía)

Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda ofrecerá atención especializada

El nuevo Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda” dispondrá de 90 camas de hospitalización, áreas de cirugía, tococirugía, hemodinamia, imagenología, laboratorio, Clínica del Sueño, consulta de especialidades, hemodiálisis, Clínica del Dolor y servicios de cuidados intensivos.

Además, estará equipado con tecnología de última generación para diagnóstico y tratamiento, incluyendo resonancia magnética, tomografía, mastografía, ultrasonido y diversas áreas especializadas para la atención médica.

La unidad médica también contará con 27 consultorios y 23 especialidades, entre ellas cardiología, medicina interna, neurología, neumología, pediatría, psiquiatría, ortopedia, urología y gastroenterología.

Martí Batres supervisa construcción de nuevo hospital del ISSSTE en Tlatelolco. (cortesía)

Claudia Sheinbaum impulsó el acuerdo para concretar el proyecto

El director general del Instituto del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, recordó que el proyecto enfrentó diversos procesos y retrasos durante varios años antes de su ejecución.

Explicó que fue al inicio de la administración de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando se alcanzó el acuerdo para demoler el antiguo inmueble y dar paso a la construcción del nuevo hospital.

Para felicidad de derechohabientes, trabajadores y vecinos, al finalizar el 2025 quedó demolido. Lo más importante es que al comenzar julio de 2026, inició algo que parecía imposible: la anhelada construcción de un nuevo hospital en ese lugar. Martí Batres, director general ISSSTE

La construcción de esta unidad reforzará la salud pública en la Ciudad de México y contribuirá a mejorar la atención médica para miles de familias que reciben servicios del ISSSTE.