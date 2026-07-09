El Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Acapulco, adscrito al ISSSTE, realizó el 2 y 3 de julio su cuarta Jornada Quirúrgica de cataratas de 2026, en la que fueron atendidos 99 derechohabientes originarios de Guerrero.

Dicha jornada se desarrolló como parte de las acciones impulsadas por el ISSSTE, encabezado por el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, para fortalecer la atención médica especializada de la derechohabiencia.

La cuarta jornada del año permitió intervenir a 61 mujeres y 38 hombres de distintos municipios de Guerrero. (cortesía)

Cirugías mejoran visión y calidad de vida; los pacientes fueron dados de alta sin complicaciones

Durante las actividades fueron intervenidas 61 mujeres y 38 hombres de entre 57 y 88 años de edad, provenientes de distintos municipios de Guerrero. Tras las cirugías, los pacientes fueron dados de alta en óptimas condiciones de salud y sin complicaciones médicas.

El coordinador de enlace hospitalario del HRAE de Acapulco, Iván Leyva Yori, destacó que este tipo de procedimientos contribuye a mejorar la visión, la movilidad y la autonomía de las personas adultas mayores.

El beneficio para los pacientes, sobre todo adultos mayores, es que recuperan la visión. Muchos de ellos, por su problema de catarata, empiezan a perder la vista. Para ellos es muy importante que puedan ver, que puedan valerse por sí solos, es un orgullo para nosotros y nuestro equipo les está apoyando en estas actividades. Iván Leyva Yori, coordinador de enlace hospitalario del HRAE.

La cuarta jornada del año permitió intervenir a 61 mujeres y 38 hombres de distintos municipios de Guerrero. (cortesía)

Derechohabiente destaca atención recibida

Uno de los beneficiados fue Jaime César Galeana Escudero, originario de Acapulco, quién señaló que gracias a esta jornada pudo recibir la cirugía sin necesidad de trasladarse a otra unidad médica.

Padezco de cataratas en ambos ojos, vine a consultas desde un inicio para ver si era posible llevarme a cabo una cirugía, me iban a trasladar, pero surgió el programa, y rápidamente me atendieron. La atención es excelente en el ISSSTE. Jaime César Galeana Escudero, derechohabiente del ISSSTE

Personal de enfermería brinda acompañamiento durante el proceso

Por su parte, la encargada del quirófano ambulatorio y de urgencias del HRAE de Acapulco, Melody Loeza Flores, explicó que el personal de enfermería desempeña un papel fundamental durante estas jornadas.

El protocolo quirúrgico que tenemos es bata, colocarles las venoclisis, toda la vestimenta que lleve el paciente e interactuar con ellos, porque taren muchas inquietudes, también traen mucho miedo, mucho estrés, entonces eso es lo que hace el personal de enfermería: interactuar con ellos para que tengan confianza. Melody Loeza Flores, encargada del quirófano ambulatorio y de urgencias del HRAE de Acapulco

La cuarta jornada del año permitió intervenir a 61 mujeres y 38 hombres de distintos municipios de Guerrero. (cortesía)

Asimismo, el ISSSTE informó que continuará impulsando jornadas quirúrgicas para atender diversas enfermedades y fortalecer la atención médica de la población derechohabiente.