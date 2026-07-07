Con el objetivo de mejorar la atención a la derechohabiencia, el director general del ISSSTE, Martí Batres, informó que continúan los trabajos de conservación, mantenimiento y rehabilitación integral del sistema de climatización del Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza”, en Hermosillo, Sonora.

Como parte de estas acciones, este 7 de julio llegó a la unidad hospitalaria un nuevo equipo de aire acondicionado, el cual será destinado a fortalecer la climatización del área de consulta externa y mejorar las condiciones de atención para pacientes y personal médico.

ISSSTE refuerza la infraestructura del Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza”

Como parte de los trabajos de mejora, el ISSSTE también adquirió nuevos equipos de aire acondicionado tipo cassette para fortalecer la climatización del hospital.

Para ponerlos en funcionamiento se realizan adecuaciones en la infraestructura eléctrica, además de trabajos electromecánicos, interconexión de tuberías, instalación de drenajes y pruebas técnicas para garantizar su correcta operación.

Al mismo tiempo, continúan las labores de rehabilitación del sistema central de agua helada y de los equipos de climatización de la unidad médica, con el propósito de mejorar las condiciones de operación del inmueble.

El ISSSTE informó que mantendrá las acciones de conservación, mantenimiento y rehabilitación integral del Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza”, con el objetivo de fortalecer su infraestructura y brindar mejores condiciones de atención a la derechohabiencia, así como al personal que labora en la unidad médica.