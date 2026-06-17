El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama y el Gobierno de la Ciudad de México formalizaron un convenio para avanzar en la regularización patrimonial en Tlalpan, acción que beneficiará a alrededor de mil 700 familias que habitan en las colonias Bosques de Tepeximilpa, El Fresno, Roca de Cristal y Cantera 42.

El acuerdo fue firmado por el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, y la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, y contempla la donación de los polígonos B y C, que hasta hace poco eran propiedad del Instituto.

Se trata de dos predios que se donan al Gobierno de la Ciudad de México con la finalidad de regularizar la situación jurídica de los poseedores que habitan en esas colonias desde finales de los años noventa. Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE

Donación de predios dará certeza jurídica a familias de Tlalpan

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama explicó que la regularización permitirá fortalecer el desarrollo urbano y facilitar la prestación de servicios públicos en esta zona de la alcaldía.

Añadió que el proceso comenzó cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo era jefa delegacional de Tlalpan y posteriormente jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama señaló que la certeza jurídica permitirá ampliar servicios e impulsar mejores condiciones de vida para las familias beneficiadas.

Por lo que anunció que el organismo también participará en otros dos proyectos dentro de la demarcación.

Uno de ellos contempla la aportación de una porción de terreno para apoyar la construcción de una estación de la Línea 4 del Cablebús, en la colonia Fuentes Brotantes, con el propósito de mejorar la movilidad en las zonas altas de la ciudad.

Además, se destinará un espacio ubicado en la zona de Framboyanes para acciones de preservación ecológica.

ISSSTE y el Gobierno de la Ciudad de México formalizaron convenio para regularizar la situación patrimonial de vecinos de Tlalpan. (cortesía )

Vecinos destacan regularización patrimonial en Tlalpan

La alcaldesa de Tlalpan Gabriela Osorio Hernández calificó la firma del convenio como un hecho histórico para las familias que durante décadas impulsaron este proceso.

En su intervención, el director jurídico del ISSSTE, Felipe de Jesús Zermeño Núñez, aseguró que esta acción refleja la participación del organismo en los proyectos de transformación de la Ciudad de México.