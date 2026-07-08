El Hospital General “Dr. Santiago Ramón y Cajal” del ISSSTE en Durango realizó por primera vez una jornada quirúrgica de próstata mediante enucleación prostática con láser de Holmio (HoLEP), un procedimiento de mínima invasión que benefició a 12 derechohabientes del estado.

La jornada se llevó a cabo como parte de una estrategia impulsada por el director médico del ISSSTE, Gustavo Reyes Terán, y permitió acercar servicios de alta especialidad sin necesidad de trasladar a los pacientes a hospitales regionales de otras entidades.

La realización de este tipo de cirugías en un hospital general, el ISSSTE a cargo del director general, Martí Batres Guadarrama, permite ampliar la cobertura de servicios especializados para la derechohabiencia y evitar traslados a otras entidades.

El ISSSTE Durango realiza primera jornada de cirugía de próstata con láser de Holmio. (cortesía)

Pacientes de la jornada quirúrgica fueron dados de alta en menos de 24 horas

Los procedimientos se realizaron los días 13 y 14 de junio a pacientes de entre 60 y 80 años de edad con diagnóstico de hiperplasia prostática benigna con obstrucción urinaria y síntomas del tracto urinario.

La técnica HoLEP permite retirar el tejido que provoca la obstrucción mediante un procedimiento endoscópico realizado a través de los conductos naturales del cuerpo.

Gracias a esta intervención, las 12 personas permanecieron hospitalizadas menos de 24 horas y fueron dadas de alta en buenas condiciones de salud.

El ISSSTE Durango realiza primera jornada de cirugía de próstata con láser de Holmio. (cortesía)

Hospital General acerca atención de alta especialidad

La jornada fue coordinada por la subdelegada médica del ISSSTE en Durango, Marcela Pelayo Nieto, y contó con la participación de especialistas en urología de la entidad, además del apoyo del urólogo del Hospital Regional “1° de Octubre”, Noé Esaul Martínez Juárez.

La subdelegada médica del ISSSTE en Durango, Marcela Pelayo Nieto, destacó que este procedimiento representa un hecho sin precedentes para la unidad médica.