El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó el “Maratón por la Lectura” en el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED), plantel Tepito, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Durante el evento, resaltó la importancia de fortalecer la lectura como derecho y herramienta de prevención de la violencia en escuelas de todo el país, tanto para alumnas como para docentes.

Mario Delgado impulsa la comunidad lectora nacional

El titular de la SEP recordó que el encuentro forma parte de un año dedicado a construir una comunidad lectora nacional, con la participación de millones de estudiantes, docentes y familias.

De acuerdo con el Módulo sobre Lectura 2025 del INEGI, ocho de cada diez personas en México leyeron algún material durante el último año, incluidos libros, cómics, blogs y otros formatos.

La mayor participación se registró entre jóvenes de 12 a 24 años, un indicador que respalda la meta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de consolidar a México como una república cultural y lectora.

Mario Delgado explicó que los maratones de lectura buscan promover un ejercicio gozoso, comunitario y horizontal, que acerque a niñas, niños y jóvenes a la palabra escrita y a la comprensión del mundo que los rodea.

Este evento coincide con el inicio de los 16 días de activismo para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Al respecto, la SEP ha implementado la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación y un pronunciamiento de cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual.

Además, cada mes los planteles trabajan un tema diferente mediante talleres colectivos de lectura, fomentando la convivencia, la cultura de paz y la igualdad de género.

Lecturas y memoria histórica del 25N

En el marco del 25N, en el maratón se compartieron textos que combinan literatura y valores, como “Las glorias del gran Púas” de Ricardo Garibay, crónicas de Juan Villoro y “Muerte súbita” de Álvaro Enrigue, resaltando solidaridad, empatía y esfuerzo colectivo.

La subsecretaria Tania Rodríguez Mora explicó el simbolismo de los colores naranja y morado, representativos de la lucha feminista y el rechazo a la violencia, así como la importancia de erradicar la violencia digital en entornos escolares.

Además, se realizaron lecturas conmemorativas, como “Quedar viva” de Dedé Mirabal, que recuerda la lucha de las hermanas dominicanas contra la dictadura de Trujillo, y “Iguales y libres”, que enfatiza la igualdad entre hombres y mujeres.

También se mencionaron textos de Araceli Ramos, Celerina Sánchez y Karina Sosa Castañeda, reforzando la reflexión histórica y los derechos humanos.

El secretario Delgado invitó a todas las escuelas del país a compartir sus registros del maratón, consolidando el compromiso de la SEP con la educación, la igualdad de género y la prevención de la violencia.