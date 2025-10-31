El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reconoció la entrega y compromiso de maestras, maestros, directoras y directores de San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Hidalgo y Veracruz, por su labor para restablecer el servicio educativo en comunidades afectadas por las lluvias.

Durante su mensaje con motivo de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), el titular de la SEP destacó que desde el primer día, el personal educativo se presentó en los planteles para organizar las labores de limpieza, desazolve y reanudación de clases.

Mario Delgado reconoce esfuerzo docente para reactivar escuelas

Mario Delgado resaltó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se desplegó un operativo de atención inmediata en las comunidades afectadas por las lluvias del pasado 10 de octubre, con acciones de apoyo en escuelas, viviendas, hospitales y espacios públicos.

A su vez, informó que toda la infraestructura educativa pública está asegurada, por lo que la SEP garantiza la reconstrucción o reparación total de los planteles dañados, así como la reposición de mobiliario, equipo tecnológico, material didáctico, útiles escolares y Libros de Texto Gratuitos para las y los alumnos afectados.

Durante la sesión del CTE, subrayó además la importancia de fortalecer la autonomía profesional docente, pilar de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), e invitó a los colectivos escolares a continuar diseñando sus propios itinerarios conforme a las necesidades y contextos de sus comunidades.

Mario Delgado llama a fortalecer el aprendizaje y bienestar de estudiantes

El titular de la SEP reconoció también a las 43 mil 351 escuelas que participaron en los Ejercicios Integradores del Aprendizaje, herramienta que permite conocer los procesos de enseñanza y aprendizaje en el país, e hizo un llamado al magisterio a compartir sus resultados para fortalecer el trabajo pedagógico.

Asimismo, invitó a las y los docentes de educación primaria a motivar a madres y padres de familia a dar seguimiento a la estrategia Vive Saludable, que ofrece atención gratuita en nutrición, odontología y optometría, como parte del compromiso del Gobierno de México con el bienestar integral del alumnado.

Por último, anunció la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre, con la participación de escuelas de educación secundaria en actividades orientadas a la prevención, el autocuidado y la convivencia pacífica.