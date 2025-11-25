El Gobierno de México anuncia estrategia de 16 días para enfrentar la violencia contra mujeres en el 25N.
Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer conocido como el 25 N por lo que el Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propone 16 días de activismo con diferentes acciones.
Desde la conferencia mañanera del pueblo del martes 25 de noviembre desde Palacio Nacional, Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres y Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias anunciaron una estrategia de 16 días para enfrentar la violencia contra la mujer.
La estrategia del Gobierno de México para enfrentar la violencia contra mujeres en 16 días
Las actividades del Gobierno de México proponen en alcance territorial en estos 16 días para enfrentar la violencia contra mujeres en el 25N, que está compuestos en ejes que comprenden de:
- Difusión, sensibilización y concientización con campañas, producción de materiales audiovisuales, mensajes institucionales
- Activación comunitaria con participación directa de la comunidad en acciones colectivas como jornadas comunitarias, eventos culturales, caminatas, rodadas que promuevan la apropiación del espacio público
- Fortalecimiento institucional de servidores públicos con reforzamiento de capacidades internas mediante establecimiento de mecanismos de cero tolerancia, conversatorios, foros, compromisos públicos
Además de diferentes acciones dividas en 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres bajo el lema un llamado a la “Acción transformadora” que son:
- 26 de noviembre: Entrega masiva de la Cartilla de Derechos de las Mujeres en espacios públicos
- 27 de noviembre: Pláticas de sensibilización a todas las personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno
- 28 de noviembre: Firma de convenio con plataformas digitales para garantizar movilidad segura y protección para las mujeres en situación de violencias y descarga de la Cartilla de Derechos de las Mujeres en sus plataformas
- 29 de noviembre: Cine Debate en Centros LIBRE y diversos espacios de atención
- 30 de noviembre: Caminatas con mujeres para la identificación de riesgos que contribuyen a la recuperación de espacios públicos libres de violencias
- 1 de diciembre: Conferencias sobre la prevención de la violencias en las escuelas de educación superior
- 2 de diciembre: Activación comunitaria para la prevención de las violencias contra las mujeres con discapacidad
- 3 de diciembre: Encuentro nacional Tejiendo redes entre gobierno y mujeres organizadas
- 4 de diciembre: Capacitación nacional al personal docente de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria
- 5 de diciembre: Firma de compromiso con redes sociales para combatir la violencia digital contra las mujeres
- 6 de diciembre: Encuentro nacional de Centros de justicia para las Mujeres
- 7 de diciembre: Talleres de construcción de paz con mujeres Tejedoras de la Patria
- 8 de diciembre: Carrera y caminata por el bienestar de las mujeres
- 9 de diciembre: Pláticas en todas las Fiscalías acerca del Plan Integral contra el abuso sexual
- 10 de diciembre: Mesa de trabajo sobre acceso a la justicia de mujeres que viven violencia en el ámbito digital
- 11 de diciembre: Jornadas de reflexión entre hombres que construyen una realidad justa y sin violencias
- 12 de diciembre: Mesa de especialistas de datos y estadísticas para el diagnóstico y monitoreo de espacios digitales seguros