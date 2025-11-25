El Gobierno de México anuncia estrategia de 16 días para enfrentar la violencia contra mujeres en el 25N.

Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer conocido como el 25 N por lo que el Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propone 16 días de activismo con diferentes acciones.

Desde la conferencia mañanera del pueblo del martes 25 de noviembre desde Palacio Nacional, Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres y Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias anunciaron una estrategia de 16 días para enfrentar la violencia contra la mujer.

La estrategia del Gobierno de México para enfrentar la violencia contra mujeres en 16 días

Las actividades del Gobierno de México proponen en alcance territorial en estos 16 días para enfrentar la violencia contra mujeres en el 25N, que está compuestos en ejes que comprenden de:

Difusión, sensibilización y concientización con campañas, producción de materiales audiovisuales, mensajes institucionales

Activación comunitaria con participación directa de la comunidad en acciones colectivas como jornadas comunitarias, eventos culturales, caminatas, rodadas que promuevan la apropiación del espacio público

Fortalecimiento institucional de servidores públicos con reforzamiento de capacidades internas mediante establecimiento de mecanismos de cero tolerancia, conversatorios, foros, compromisos públicos

Además de diferentes acciones dividas en 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres bajo el lema un llamado a la “Acción transformadora” que son: