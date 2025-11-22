Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), participó en el 25° Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar: Construyendo Futuros, Inclusión y Desarrollo Integral desde la Primera Infancia, organizado por los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) del Frente Popular “Tierra y Libertad”.

Durante su intervención, afirmó que el Estado mexicano trabaja para cumplir el mandato constitucional de impartir y garantizar educación desde la primera infancia, refrendando su compromiso con la educación en Nuevo León y en todo el país.

El encuentro se lleva a cabo del 20 al 22 de noviembre en las instalaciones de CINTERMEX y cuenta con la participación de representantes de 20 países, así como conferencias, talleres y paneles con especialistas nacionales e internacionales.

Mario Delgado expone los retos en educación inicial

El titular de la SEP señaló que uno de los mayores retos del Sistema Educativo Nacional es atender la educación inicial conforme al marco constitucional. Recordó que existe un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para expandir el derecho a la educación de niñas y niños desde las primeras etapas de desarrollo.

Acompañado por el secretario de Educación de Nuevo León, Juan Paura García, y el senador Alberto Anaya, informó que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 contempla un amplio apoyo a los Cendi.

Asimismo, adelantó un proyecto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que será presentado próximamente para fortalecer la educación inicial en México. Destacó también que se trabaja en una iniciativa para regular las diversas ofertas de educación inicial en el país, con el fin de articularlas bajo una política pública común, tomando como referencia la experiencia de los Cendi.

Mario Delgado agregó que, en coordinación con la Dirección General de @prende.mx, la SEP diseñará cursos para madres y padres de familia, con el objetivo de capacitarlos en el acompañamiento de niñas y niños durante su primera infancia.