Ricardo Gallardo Cardona impulsa un San Luis Potosí más incluyente con el programa Crediversidad, operado a través del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide), enfocado en fortalecer proyectos productivos y negocios de personas de la comunidad LGBTTTIQ+.

Este esquema de financiamiento forma parte de una estrategia para ampliar las oportunidades económicas y promover la autonomía financiera en sectores históricamente vulnerados.

Crediversidad ofrece créditos accesibles para fortalecer negocios en San Luis Potosí

El programa otorga créditos desde mil hasta 100 mil pesos, permitiendo a las y los beneficiarios emprender, hacer crecer sus negocios o consolidar actividades productivas.

Además, Crediversidad cuenta con condiciones accesibles y competitivas, como una tasa de interés fija del 1.5% mensual y plazos de pago de 12 a 24 meses, lo que brinda certeza financiera y facilita el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Con esta iniciativa, el gobierno estatal promueve la igualdad de oportunidades, el fortalecimiento del emprendimiento y el desarrollo económico incluyente en la entidad.

El Sifide mantiene abiertas sus ventanillas de atención para quienes deseen conocer más sobre este programa y acceder a sus beneficios, en un esfuerzo por consolidar un crecimiento económico más equitativo en San Luis Potosí.