La Liga MX continúa con la Jornada 7 del Apertura 2025; te detallamos cuándo y dónde ver todos los partidos.
Con una intensa pelea por la cima de la competencia, el Apertura 2025 de la Liga MX completó su primer tercio de competencia y jugará su Jornada 7.
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el inicio de la Jornada 7?
La Jornada 7 de la Liga MX arranca el viernes 29 de agosto con tres partidos, y destaca la visita de Rayados a la cancha del Puebla.
Así se jugarán los tres partidos del viernes 29 de agosto, como parte de la Jornada 7 de la Liga MX.
Partido: San Luis vs Toluca
- Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Alfonso Lastras
- Transmisión: Disney+
Partido: FC Juárez vs Mazatlán
- Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Caliente TV, FOX y Tubi
Partido: Puebla vs Rayados
- Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025
- Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Caliente TV, FOX, Tubi y Canal 7
Liga MX: América, Chivas y Cruz Azul encienden la Jornada 7 del Apertura 2025
Con cuatro partidos continúa la Jornada 7 de la Liga MX el sábado 30 de agosto, destacando el Chivas vs Cruz Azul; mientras que América recibe a Pachuca.
Partido: León vs Querétaro
- Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio León
- Transmisión: Caliente TV, FOX, Tubi
Partido: Santos vs Tigres
- Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corona
- Transmisión: TUDN
Partido: Chivas vs Cruz Azul
- Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025
- Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
Partido: América vs Pachuca
- Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: TUDN y ViX Premium
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el cierre de la Jornada 7?
La Jornada 7 de la Liga MX cierra el domingo 31 de agosto con dos partidos: Pumas vs Atlas y Tijuana vs Necaxa.
Partido: Pumas vs Atlas
- Fecha: Domingo 31 de agosto de 2025
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: TUDN y ViX Premium
Partido: Tijuana vs Necaxa
- Fecha: Domingo 31 de agosto de 2025
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Caliente TV, FOX, Tubi