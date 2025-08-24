La Liga MX continúa con la Jornada 7 del Apertura 2025; te detallamos cuándo y dónde ver todos los partidos.

Con una intensa pelea por la cima de la competencia, el Apertura 2025 de la Liga MX completó su primer tercio de competencia y jugará su Jornada 7.

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el inicio de la Jornada 7?

La Jornada 7 de la Liga MX arranca el viernes 29 de agosto con tres partidos, y destaca la visita de Rayados a la cancha del Puebla.

Así se jugarán los tres partidos del viernes 29 de agosto, como parte de la Jornada 7 de la Liga MX.

Partido: San Luis vs Toluca

Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Transmisión: Disney+

Partido: FC Juárez vs Mazatlán

Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Caliente TV, FOX y Tubi

Partido: Puebla vs Rayados

Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Caliente TV, FOX, Tubi y Canal 7

Liga MX: América, Chivas y Cruz Azul encienden la Jornada 7 del Apertura 2025

Con cuatro partidos continúa la Jornada 7 de la Liga MX el sábado 30 de agosto, destacando el Chivas vs Cruz Azul; mientras que América recibe a Pachuca.

Partido: León vs Querétaro

Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: Caliente TV, FOX, Tubi

Partido: Santos vs Tigres

Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Corona

Transmisión: TUDN

Partido: Chivas vs Cruz Azul

Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Partido: América vs Pachuca

Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: TUDN y ViX Premium

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el cierre de la Jornada 7?

La Jornada 7 de la Liga MX cierra el domingo 31 de agosto con dos partidos: Pumas vs Atlas y Tijuana vs Necaxa.

Partido: Pumas vs Atlas

Fecha: Domingo 31 de agosto de 2025

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN y ViX Premium

Partido: Tijuana vs Necaxa