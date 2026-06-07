Ceci Flores denunció que ha recibido amenazas en su contra desde hace varios días, por lo que solicitó protección para su familia a las autoridades del gobierno federal y estatal.

Mis hijos y yo empezamos a tener muchas amenazas. Hemos tenido una persecución terrible, nos hemos trasladado de un lugar a otro, escondiéndonos Ceci Flores, madre buscadora de Sonora

En redes sociales, la madre buscadora de Sonora comentó que las amenazas empezaron después de que la Fiscalía anunciara la detención de personas relacionadas con la desaparición y muerte de su hijo, Marco Antonio.

Aunque dijo desconocer quiénes están detrás de las amenazas y los motivos de las intimidaciones, acusó que hay autoridades involucradas en el hostigamiento a su familia.

Yo luchaba porque quería volver a abrazar a mi hijo, pero el día que vi lo que me dejaron de él adentro de una caja, entendí que merecía justicia; no solo para castigar a quienes lo mataron y desaparecieron, también para evitar que ellos mismos sigan lastimando otras familias.… pic.twitter.com/M2hS5b6yVO — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) June 7, 2026

“No voy a tener piedad”: Ceci Flores seguirá buscando justicia para sus hijos pese a amenazas

En su mensaje, la madre buscadora Ceci Flores lamentó que su familia sea blanco de amenazas, señalando que esa situación pudo evitarse si la investigación la hubieran hecho las autoridades competentes.

Sin embargo, reiteró que las amenazas en su contra no detendrán su exigencia de justicia para su hijo Marco Antonio, ni la búsqueda de Alejandro, quien permanece desaparecido desde 2019.

Comentó que, aunque al principio decía que se conformaba con encontrar a sus hijos, cambió de parecer al ver a su hijo Marco Antonio en un ataúd, para que nunca más se repita la desaparición de alguien.

Querer justicia es para que no haya repetición, porque nadie merece desaparecer. Ninguna madre merece quedarse con los brazos vacíos Ceci Flores, madre buscadora de Sonora

Ceci Flores subrayó que las amenazas ni las burlas detendrán su lucha. “Yo no voy a tener la piedad que ellos no tuvieron con mi hijo, aunque me persigan, no me voy a detener", dijo.

Ceci Flores se trasladará a Sinaloa para continuar la búsqueda de su hijo Alejandro (Artist-freed)

Van 5 detenidos por la desaparición y muerte de Marco Antonio, hijo de Ceci Flores

El 2 de abril de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó la detención de cinco personas presuntamente implicadas en el caso de la desaparición y muerte de Marco Antonio, hijo de Ceci Flores.

Hasta ahora, los detenidos por el caso son:

Felipe de Jesús “N” Sergio Elliot “N” Francisco Javier “N” Martín “N” Alán Eduardo “N”