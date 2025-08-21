León vs Pachuca se miden en la Jornada 6 de la Liga MX; te decimos la hora y canal para ver el partido del equipo de James Rodríguez.

James Rodríguez y León buscarán frenar el paso del Pachuca en la Jornada 6 de la Liga MX, en partido con el que arranca la actividad sabatina.

León vs Pachuca: Hora para ver el partido de James Rodríguez en la Jornada 6 de Liga MX

A las 17 horas, tiempo del centro de México inicia el partido León vs Pachuca, en la Jornada 6 de la Liga MX, el sábado 23 de agosto.

León vs Pachuca: Canal para ver el partido de James Rodríguez en la Jornada 6 de Liga MX

Las plataformas Caliente TV, Tubi y FOX transmitirán el partido León vs Pachuca, el sábado 23 de agosto a partir de las 17 horas.

Partido: León vs Pachuca

Fase: Jornada 6 de la Liga MX

Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: Caliente TV, Tubi y FOX

¿Cómo llega León a la Jornada 6 de la Liga MX vs Pachuca?

León ha tenido un inicio de altibajos en el Apertura 2025 de la Liga MX, pero cuando reciba a Pachuca en la Jornada 6 intentará sumar los tres puntos.

En la Jornada 5 de la Liga MX, León venció 1-0 a Necaxa como visitante, partido en el que no jugó James Rodríguez, quien reaparecería ante Pachuca.

Con 6 puntos, León ocupa el décimo lugar en la tabla general de la Liga MX, sitio que necesitan mejorar para buscar la calificación a la Liguilla.

¿Cómo va Pachuca en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Pachuca perdió 0-2 con Tijuana en la Jornada 5 de la Liga MX, previo a viajar a Estados Unidos para enfrentar a LA Galaxy en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Pese a la derrota, Pachuca se mantiene en la cima de la Liga MX con 12 puntos, en una cerrada pelea con Cruz Azul y América.

Después de ser eliminado en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, Pachuca defenderá la cima de la Liga MX en la Jornada 6.