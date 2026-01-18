La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezó el Sorteo Superior No. 2868, con el que se conmemoró el trabajo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), institución que a lo largo de nueve décadas ha formado generaciones de profesionistas comprometidos con la innovación, el conocimiento y el progreso del país.

El evento también contó con la participación del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, quien agradeció la distinción de la Lotería Nacional y destacó que la celebración del 90 aniversario es profundamente significativa para la comunidad politécnica, educativa y científica de México.

La historia del IPN, reflejada en un cachito de la Lotería Nacional

La ceremonia se llevó a cabo ante una nutrida y emotiva asistencia en el teatro donde se realizan los Sorteos Tradicionales, espacio en el que resonó en varias ocasiones el emblemático “¡Huélum!”, característico de la comunidad estudiantil del IPN.

El Instituto Politécnico Nacional fue creado el 1 de enero de 1936, mediante un decreto emitido durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río. Actualmente cuenta con 93 unidades académicas distribuidas en 24 estados y la Ciudad de México, consolidándose como una de las principales instituciones formadoras de profesionistas en el país.

Al destacar que 90 años no son solo una cifra, sino el reflejo de décadas de esfuerzo, estudio, vocación y compromiso con México, Olivia Salomón recordó que la Lotería Nacional, con 255 años de historia, ha acompañado las principales causas del país y ha conmemorado a las instituciones que contribuyen de manera decisiva al desarrollo nacional.

La funcionaria señaló que dedicar este sorteo al IPN es una decisión coherente con la vocación social de la Lotería Nacional y subrayó que cada cachito representa un reconocimiento a generaciones de politécnicas y politécnicos que han puesto su conocimiento al servicio de México. Asimismo, destacó que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la educación, la ciencia y la tecnología se consolidan como ejes del proyecto nacional.

El cachito circuló por todo el país y llegó a hogares de norte a sur, llevando un mensaje de memoria y de futuro: que México reconoce a sus instituciones, honra su historia y apuesta por la educación pública como uno de los caminos más firmes de la transformación. Olivia Salomón

Lotería Nacional celebra los 90 años del IPN con Sorteo Superior 2868 (Cortesía )

Arturo Reyes Sandoval destaca reconocimiento de la Lotería Nacional al IPN

Por su parte, Arturo Reyes Sandoval afirmó que el reconocimiento al IPN a través de una institución como la Lotería Nacional va en concordancia con las políticas del gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El director general del IPN señaló que, tras nueve décadas, el ideal con el que nació el Politécnico ha evolucionado, convirtiéndose en un referente no solo en educación, sino también en innovación, investigación científica, cultura y deporte, donde las y los jóvenes pueden formarse con valores de solidaridad y compromiso social.

Añadió que la institución continuará impulsando el desarrollo de ciencia y tecnología de punta para el bienestar y la justicia social.

Un billete de la Lotería Nacional no es sólo una posibilidad de azar, es en su esencia más pura, un símbolo de esperanza, es la fe de que el mañana puede ser distinto. Hace 90 años el Politécnico surgió bajo esa misma premisa de esperanza, pero con una herramienta distinta al azar: la educación. Arturo Reyes Sandoval

Sorteo Superior 2868 reconoce el compromiso social del IPN

El Sorteo Superior No. 2868 contó con una bolsa total de 51 millones de pesos en premios. El Premio Mayor, de 17 millones de pesos, correspondió al billete No. 42470; la primera serie fue colocada para su venta en Hidalgo del Parral, Chihuahua, y la segunda en Monterrey, Nuevo León.

El segundo premio, de 1 millón 440 mil pesos, correspondió al billete No. 33261; la primera serie se vendió a través de canales electrónicos y la segunda en Monterrey, Nuevo León.

Los reintegros correspondieron a los números 0 y 1.

La lista completa de premios y reintegros se encuentra disponible en el sitio oficial de la Lotería Nacional, mientras que la repetición del sorteo puede consultarse en su canal oficial.