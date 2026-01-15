En el marco de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y la Lotería Nacional, encabezada por Olivia Salomón Vibaldo, presentaron el billete conmemorativo “Por el desarrollo sustentable del café de México”, una iniciativa que busca visibilizar el grano mexicano y a las y los productores.

El evento se llevó a cabo en la explanada de “Mujeres Rurales”, donde el subsecretario de AGRICULTURA, Leonel Cota Montaño, señaló que las y los productores de pequeña escala son una prioridad dentro del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Gobierno de México fortalece a productores de café

Durante su mensaje, Olivia Salomón señaló que este billete representa un reconocimiento nacional a las comunidades cafeteras, colocando al campo en el centro del desarrollo económico del país. Asimismo, destacó que el nuevo gobierno consolida un modelo en el que producir implica transformar con responsabilidad y visión de futuro.

AGRICULTURA y Lotería Nacional reconocen el café mexicano (Cortesía)

Por su parte, el coordinador general de Producción Agrícola y Ganadera, Héctor Arronte Calderón, detalló que la ley contempla la creación de instancias clave como:

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura

Sistema Nacional de Información

Comité de Seguimiento de Precios

Comité de Comercialización

Registro nacional de actores de la cadena del café

Susana Harp, senadora, dio a conocer que el nuevo marco jurídico entrará en vigor en junio del 2026, y destacó que México es líder mundial en café orgánico y de altura, pese a que más del 90% de la producción proviene de parcelas menores a tres hectáreas.

AGRICULTURA y Lotería Nacional reconocen el café mexicano (Cortesía)

Mientras que representantes del sector como Félix Martínez (Anicafé) y Rigoberto Galindo Velázquez (Amecafé) coincidieron en que esta legislación garantiza mejores condiciones para la cafeticultura. A su vez, la directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café (OIC), Vanúsia Nogueira, llamó a fortalecer el trabajo conjunto para impulsar la prosperidad de los productores y la promoción del café mexicano a nivel mundial.

¿Cuál es el premio del billete de conmemoración al café?

Lotería Nacional señaló que el billete del Sorteo Superior No. 2871 se llevará a cabo el 6 de febrero del 2026, y cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series. Además de una bolsa repartible de 51 millones de pesos.

AGRICULTURA y Lotería Nacional reconocen el café mexicano (Cortesía)

Finalmente, se hizo un llamado a la población a adquirir un cachito de este sorteo conmemorativo, que cuenta con dos millones 400 mil cachitos, los cuales ya se encuentran disponibles en los puntos de venta oficiales.