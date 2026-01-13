Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, celebró la designación de México como País Invitado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 con la develación del billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1732.

El acto fue encabezado junto con Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México, quienes destacaron que el billete está diseñado para reflejar el esplendor turístico y cultural del país, que llegará a Madrid no solo como expositor, sino para mostrar su potencial ante miles de visitantes y profesionales del sector.

Lotería Nacional honra a los 32 estados rumbo a FITUR 2026

La titular de la Sectur señaló que el billete conmemorativo rinde homenaje a los 32 estados de la República, al representar la diversidad cultural, gastronómica y artesanal del país, espíritu que México llevará a FITUR del 21 al 26 de enero.

Destacó que esta edición es una de las ferias turísticas más importantes del mundo, con la participación de 156 países, y subrayó que por primera vez México acudirá con la representación total de sus estados, a través de una delegación de más de mil mexicanas y mexicanos.

Josefina Rodríguez Zamora estuvo acompañada por la subsecretaria de Turismo, Nathalie Desplas Puel, con quien resaltó el papel protagónico de México en FITUR 2026 y el impacto positivo para los destinos turísticos y el posicionamiento global del país.

Asimismo, recordó que FITUR es la primera gran feria turística del calendario internacional, con más de 250 mil visitantes, por lo que la designación de México como País Invitado tiene un carácter estratégico y sin precedentes.

México rumbo a FITUR 2026: Lotería Nacional presenta billete conmemorativo. (Cortesía )

El billete conmemorativo de FITUR 2026 recorrerá todo el país

Durante su intervención, Josefina Rodríguez destacó que el billete conmemorativo de la Lotería Nacional recorrerá plazas, mercados y hogares en todo el país, como un recordatorio de la cultura, naturaleza, gastronomía y talento de México.

Por su parte, Olivia Salomón subrayó que el billete representa un hito histórico y un reconocimiento internacional a un país que vive un momento de fortaleza y proyección global, con un enorme atractivo cultural, social y humano.

Añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que México vive un momento de presencia internacional, sustentado en su identidad, hospitalidad, tradiciones y en la riqueza de su gente.

El billete que hoy presentamos es, en ese sentido, un gran embajador, este cachito de Lotería no se queda quieto, camina por plazas públicas, recorre mercados, llega a hogares y cruza manos. Olivia Salomón

Sorteo Zodiaco 1732 conmemora a México rumbo a FITUR 2026

El Sorteo Zodiaco No. 1732, dedicado a la designación de México como País Invitado en FITUR 2026, se realizará el domingo 25 de enero de 2026, a las 20:00 horas, en el Teatro de la Lotería Nacional.

El sorteo contará con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos.

Actualmente, se encuentran disponibles 2 millones 400 mil cachitos en todo el país, a través de 11 mil puntos de venta y en la plataforma MiLotería.mx.

El costo del cachito es de 20 pesos y la serie completa tiene un valor de 400 pesos. La transmisión será en vivo por el canal de YouTube “Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional”.