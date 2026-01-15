La Lotería Nacional, encabezada por Olivia Salomón, rinde homenaje al General Mariano Escobedo con motivo del bicentenario de su natalicio, mediante la emisión del billete del Sorteo Mayor No. 4001, con el que se reconoce a una de las figuras históricas más relevantes de México.

La presentación del billete conmemorativo estuvo encabezada por la directora general de Lotería Nacional y el alcalde de Escobedo, Nuevo León, Andrés C. Mijes Llovera, quienes destacaron la trayectoria y el legado de servicio a la patria del héroe nacional.

Lotería Nacional preserva la memoria histórica de México

Durante el acto, Olivia Salomón subrayó que la Lotería Nacional ha acompañado la historia del país y ha hecho de la memoria un ejercicio cotidiano, al llevar los símbolos históricos a la vida diaria de las personas.

Desde la Lotería Nacional, desde la mano del municipio, rendimos homenaje al General Mariano Escobedo, a 200 años de su natalicio, como un acto de justicia histórica y de afirmación de nuestra identidad nacional. Olivia Salomón

La titular de la institución destacó que, en esta etapa de transformación, honrar a quienes defendieron la República fortalece la identidad, los valores y la cohesión social. Principios que mantiene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha impulsado la preservación de la memoria colectiva como parte del presente y del futuro del país.

Asimismo, precisó que el General Mariano Escobedo fue una figura clave en la defensa de la República durante uno de los periodos más complejos del siglo XIX, por lo que su legado permanece como referente histórico y ético en la vida pública de México.

Olivia Salomón resaltó que este billete conmemorativo reafirma que México es una nación que honra su historia y reconoce a quienes defendieron la soberanía, la legalidad y la lealtad a las instituciones.

Añadió que el municipio de Escobedo honra su nombre al proyectar valores como el trabajo, la institucionalidad y la visión de futuro, consolidándose como uno de los municipios más dinámicos del norte del país.

Lotería Nacional rinde homenaje a Mariano Escobedo con billete conmemorativo. (Cortesía)

Andrés Mijes destaca el valor simbólico del billete conmemorativo

Por su parte, el alcalde Andrés Mijes explicó que el billete conmemorativo no es solo parte de un sorteo, sino un símbolo que pone en circulación la historia de México y recuerda que la lucha de Mariano Escobedo sigue vigente.

Lo que realmente cuenta es que cada uno haga bien lo que le toca, como el estudiante estudia con disciplina, el policía cuida con firmeza y respeto, el médico sana, el empresario impulsa la economía y los vecinos respetan la ley y cuidan su comunidad, eso es patriotismo real. Andrés Mijes

Agregó que no es coincidencia que el primer sorteo del Cuarto Millar de la Lotería Nacional inicie honrando a Mariano Escobedo, ya que su pensamiento y lucha representan los ideales de la Cuarta Transformación y del modelo de la 4T Norteña, enfocado en la justicia social y la soberanía desde sus raíces en Nuevo León.

Lotería Nacional rinde homenaje a Mariano Escobedo con billete conmemorativo. (Cortesía)

Sorteo Mayor 4001 recorrerá el país con el legado de Mariano Escobedo

La directora general informó que el Sorteo Mayor No. 4001 se realizará de manera presencial en el municipio de Escobedo, Nuevo León, el próximo martes 10 de febrero, a las 20:00 horas.

El sorteo contará con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos. Los cachitos, con un costo de 30 pesos y 600 pesos la serie, ya están disponibles en todo el país, con una emisión de 3 millones 600 mil billetes, a través de los puntos de venta y en miloteria.mx.

Lotería Nacional rinde homenaje a Mariano Escobedo con billete conmemorativo. (Cortesía)

Finalmente, recordó que con 255 años de historia, la Lotería Nacional continúa acompañando el reconocimiento de los héroes nacionales. El sorteo será transmitido en vivo a través del canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.