La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, participó en el relanzamiento del Hilton Mexico City Reforma, donde aseguró que la permanencia de inversiones nacionales e internacionales en la demarcación es resultado de las acciones emprendidas para mejorar la seguridad, recuperar espacios públicos y fortalecer el desarrollo económico local.

Durante el evento, la mandataria municipal destacó que la alcaldía atraviesa una etapa de transformación que ha permitido generar mayor confianza entre empresarios, inversionistas y sectores turísticos, especialmente rumbo al Mundial 2026.

Hilton Reforma y Mundial 2026 impulsan turismo e inversión en Cuauhtémoc

La presidenta municipal estuvo acompañada por Jacobo Elmann Fasja, CFO de Parks Hospitality Holdings, donde reconoció la confianza de la iniciativa privada para seguir apostando por proyectos en el corazón de la capital.

Cuauhtémoc busca consolidarse como destino turístico y económico (cortesía)

Asimismo, explicó que el relanzamiento del hotel representa no solo una renovación de infraestructura, sino también una señal del crecimiento económico y turístico que vive la demarcación.

Además, subrayó que la alcaldía concentra una parte importante de la actividad cultural, turística y comercial de la Ciudad de México, por lo que mantener condiciones de seguridad y movilidad resulta fundamental para atraer nuevos proyectos.

Cuauhtémoc busca consolidarse como destino turístico y económico (cortesía)

Rojo de la Vega destacó que desde el inicio de su administración se han reforzado labores de recuperación del espacio público, mejoramiento urbano y coordinación en materia de seguridad, acciones que aseguró han contribuido a fortalecer la percepción de confianza en la zona.

También indicó que la llegada de inversiones tiene un impacto directo en el empleo, el comercio y la economía local, beneficiando a miles de familias que viven o trabajan en la alcaldía.

Cuauhtémoc busca consolidarse como destino turístico y económico (cortesía)

El relanzamiento del Hilton Reforma ocurre en un contexto en el que la Ciudad de México se prepara para recibir visitantes nacionales e internacionales rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026, evento que prevé una importante derrama económica.

Finalmente, Alessandra Rojo de la Vega sostuvo que la alcaldía Cuauhtémoc continuará trabajando para consolidarse como uno de los principales polos turísticos, culturales y económicos de la capital.