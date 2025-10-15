Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, y Arturo Reyes Sandoval, director del IPN, firmaron el Convenio General de colaboración académica, científica y tecnológica, que fortalecerá la relación entre ambas instituciones y celebra el 25° aniversario del Archivo Histórico del IPN.

Convenio fortalecerá colaboración académica y científica

En el Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz”, Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, y Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, firmaron un Convenio General de colaboración académica, científica y tecnológica que fortalecerá la relación entre ambas instituciones.

Olivia Salomón destacó que este billete conmemorativo simboliza el cuarto de siglo del Archivo Histórico del IPN y que, a través de un “cachito”, la historia del Politécnico llegará a toda la República Mexicana. Subrayó la importancia del IPN como formador de generaciones de mexicanos comprometidos con el conocimiento, la ciencia y el servicio a la nación.

Olivia Salomón y Arturo Reyes presentan boleto conmemorativo por 25 años del Archivo Histórico del IPN. (Cortesía )

Asimismo, la titular de Lotería Nacional señaló que el convenio permitirá generar capacidades y sinergias a favor de la innovación, el conocimiento y el fortalecimiento institucional, consolidando la alianza entre las dos instituciones emblemáticas.

Estoy convencida de que esta alianza abrirá caminos para proyectos conjuntos que tendrán impacto real en la vida de las y los mexicanos. Olivia Salomón

Por su parte, Arturo Reyes Sandoval reconoció que la firma del convenio une a dos de las instituciones más representativas de México y confió en que los resultados de esta colaboración se reflejarán en beneficios tangibles para la comunidad estudiantil y la sociedad en general.

Ambas (instituciones) han sido parte esencial en el desarrollo de la historia de nuestro país. Las dos fueron creadas para causas sociales, sumamente definidas en favor de la población con menores posibilidades económicas. Por eso, nos congratulamos de formalizar la firma de este primer Convenio de Colaboración. Arturo Reyes Sandoval

El Sorteo Superior No. 2861 tendrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, así como una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios, y se celebrará el viernes 17 de octubre a las 20:00 horas.

La emisión de 2 millones 400 mil cachitos ya está disponible en toda la República Mexicana y en miloteria.mx, y el sorteo se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional de Lotería Nacional.