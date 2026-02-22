La Lotería Nacional, en conjunto con el Gobierno Municipal de Teziutlán, presentó el billete del Sorteo Mayor No. 4006, edición conmemorativa por el 474 aniversario de la fundación de esta localidad poblana.

La ceremonia se realizó en el Teatro Victoria, en el Pueblo Mágico, donde autoridades estatales y municipales destacaron que la emisión reconoce la historia, identidad y aportación cultural de generaciones que han dado prestigio a la región.

Olivia Salomón destaca legado histórico y orgullo serrano de Teziutlán

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezó la develación junto a la alcaldesa Karla Martínez Gallegos.

Durante su mensaje, Salomón subrayó que este reconocimiento trasciende lo simbólico:

Este billete es mucho más que una conmemoración, es un reconocimiento vivo a la historia y al orgullo y a la fuerza de la gente de Teziutlán, es la certeza de que las comunidades que honran su pasado tienen la capacidad de construir un futuro más justo, más fuerte y más esperanzador. Hoy al celebrar a Teziutlán celebramos también al corazón de Puebla y el espíritu de México. Olivia Salomón, titular de la Lotería Nacional.

Asimismo, resaltó que Teziutlán ha sido cuna de personajes históricos como Manuel Ávila Camacho, Vicente Lombardo Toledano y María del Carmen Millán, figuras que marcaron la vida política, social y educativa del país.

Teziutlán celebra 474 años con billete conmemorativo de la Lotería Nacional (Cortesía)

Sorteo Mayor 4006 se realizará en Teziutlán con premio de 21 millones

Por su parte, la presidenta municipal Karla Martínez Gallegos destacó que este acontecimiento representa un impulso para la identidad y proyección nacional del municipio:

Somos historia viva y dignidad serrana, presente y futuro; herederos de una grandeza que nos enaltece y compromete todos los días a dar lo mejor a esta tierra llena de riquezas naturales, de gente noble y trabajadora, juntos posicionaremos a Teziutlán como referente a nivel nacional. Karla Martínez Gallegos, presidenta municipal de Teziutlán.

La edil subrayó que el billete simboliza esperanza y orgullo colectivo, consolidando a Teziutlán como un municipio que honra su pasado y apuesta por el desarrollo.

El Sorteo Mayor No. 4006 se llevará a cabo el martes 17 de marzo de 2026 en tierras teziutecas. Contará con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

El “cachito” tiene un costo de 30 pesos y la serie de 600 pesos; ya se encuentran disponibles en puntos de venta autorizados y en el sitio oficial miloteria.mx. El sorteo será transmitido en vivo a través del canal institucional de YouTube de la Lotería Nacional.

Con esta emisión, la historia y el orgullo de Teziutlán viajarán por todo el país, reforzando el valor cultural y la identidad de esta región poblana.