La Lotería Nacional, encabezada por Olivia Salomón, dedicó el Sorteo Zodiaco No. 1736 a la conmemoración del 75 Aniversario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El reconocimiento abraza a toda la comunidad universitaria: desde sus estudiantes y docentes hasta los directivos y egresados que, tras pasar por sus aulas, han construido un legado fundamental en favor de la vida pública de México.

Olivia Salomón y Sonia Venegas enaltecen el legado de la Facultad de Derecho

Desde el histórico Teatro de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, el acto fue encabezado por la directora general, Olivia Salomón, y la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Durante su intervención, Olivia Salomón recordó que esta celebración conmemora el 30 de marzo de 1951, fecha en la que el Consejo Universitario transformó la Escuela Nacional de Jurisprudencia en Facultad. Este cambio consolidó un proyecto académico de excelencia, dedicado a formar juristas comprometidos con el estudio riguroso y la ciencia jurídica.

Añadió que el verdadero valor de la institución reside en ser un espacio de debate donde se han construido los fundamentos de nuestras leyes, instituciones y políticas públicas, fortaleciendo así la vida institucional del país.

Asimismo, la directora destacó que este homenaje se alinea con el Humanismo Mexicano, la visión de gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum. Esta perspectiva impulsa el fortalecimiento del Estado de derecho y el acceso efectivo a la justicia como pilares para construir una sociedad más igualitaria.

Sonia Venegas destaca el valor social y la tradición de la Lotería Nacional

Por su parte, la doctora Sonia Venegas Álvarez subrayó que los sorteos de la Lotería Nacional representan una de las tradiciones más queridas por las y los mexicanos.

Explicó que, más allá del azar, cada sorteo es un instante compartido de ilusión y sentido de pertenencia que contribuye directamente a causas en beneficio de la sociedad.

La directora de la máxima casa de estudios calificó como un “gesto profundamente significativo” que el septuagésimo quinto aniversario de la Facultad de Derecho sea motivo de un sorteo nacional. Destacó que este acto enlaza la historia académica con la identidad colectiva del país.

Finalmente, Venegas Álvarez resaltó la excelente recepción que tuvo el billete conmemorativo entre el claustro y el alumnado, señalando que este símbolo despertó un sentimiento de orgullo compartido:

Despertando entusiasmo y legítimo orgullo entre estudiantes, profesoras, profesores y personal administrativo, quienes encontraron en él una forma distinta, y admirable, de celebrar nuestra historia y de reconocerse como parte viva de ella. Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM.

El Sorteo repartió una bolsa total de 24 millones de pesos en premios. Los resultados principales fueron:

Premio Mayor (7 millones de pesos): Billete del signo Cáncer No. 0786, vendido en Toluca, Estado de México.

Segundo Premio (1.1 millones de pesos): Billete del signo Sagitario No. 4843, vendido en la Ciudad de México.

Tercer Premio (1.1 millones de pesos): Billete del signo Sagitario No. 5599, vendido en Xalapa, Veracruz.

Los reintegros correspondieron al signo Cáncer y al número 6. La repetición del sorteo se encuentra disponible en el canal oficial de Youtube, Lotería Nacional.