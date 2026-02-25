En el marco del Sorteo Mayor No. 4003, la Lotería Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) conmemoraron el Día de la Bandera, una de las fechas cívicas más significativas para el país.

El 24 de febrero reconoce al Lábaro Patrio como símbolo de unidad, orgullo, independencia y soberanía desde 1821.

El sorteo se realizó en el Teatro de la Lotería Nacional y fue encabezado por la directora general, Olivia Salomón, y el General de División de Estado Mayor Marco Antonio Álvarez Reyes, Comandante de la I Región Militar y representante del titular de la Sedena.

Lotería Nacional destaca a la bandera como símbolo de historia, lucha y soberanía

Durante su intervención, Olivia Salomón afirmó que la bandera es síntesis de nuestra historia, memoria de lucha y esperanza compartida, y que ha acompañado a generaciones que han defendido los ideales de libertad, justicia y soberanía.

Subrayó que el Lábaro Patrio vive en las instituciones que lo honran todos los días y reconoció que pocas encarnan ese compromiso como las Fuerzas Armadas de México, cuya labor, dijo, es ejemplo de disciplina y lealtad a la nación.

En el acto, la directora general expresó condolencias y solidaridad con las familias de integrantes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que perdieron la vida recientemente en cumplimiento de su deber.

También recordó el mensaje de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló que la Bandera representa el corazón de la patria, la memoria de quienes la defendieron y la fuerza de un pueblo que no se rinde.

Lotería Nacional dedica Sorteo Mayor al Día de la Bandera y reconoce a Fuerzas Armadas. (Cortesía)

Salomón agregó que el Sorteo Mayor No. 4003 fue también un reconocimiento a la labor de la Sedena así como a las mujeres y hombres que integran esta institución.

Por su parte, Marco Antonio Álvarez Reyes destacó que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de seguir trabajando por el bienestar y la paz social en México.

Al verla ondear no contemplamos únicamente un emblema, sino la representación de un pueblo orgulloso de su pasado, firme en su presente y fuerte y sólido en su destino. Nuestra bandera nacional es reflejo de la voluntad de todos y cada uno de los que nacemos en este territorio, la dignidad y la grandeza de México, así como de un profundo sentido de pertenencia que nos une a todos como mexicanos. Marco Antonio Álvarez Reyes, Comandante de la I Región Militar.

Día de la Bandera: Sorteo Mayor 4003 rindió homenaje al Lábaro Patrio

Para esta edición se emitieron 3 millones 600 mil cachitos, llevando el homenaje a todo el país.

El Sorteo Mayor No. 4003 contó con 66 millones de pesos en premios.

El Premio Mayor de 21 millones de pesos correspondió al billete No. 47097; la primera serie se vendió en Ciudad de México y la segunda en Colima, Colima.

El segundo premio de 2 millones 550 mil pesos fue para el billete No. 09321; la primera serie se vendió en Monterrey, Nuevo León, y la segunda en Monclova, Coahuila.

El tercer premio de 900 mil pesos correspondió al billete No. 21317; la primera serie se vendió en Celaya, Guanajuato, y la segunda en Ciudad de México.

En los tres casos, la tercera serie fue dispuesta para su venta a través de medios electrónicos. Los reintegros corresponden a los números 7, 1 y 7.