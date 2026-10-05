Los estados de Chiapas y Tabasco se encuentran entre las entidades que enfrentarán lluvias torrenciales este lunes 5 de octubre debido a la interacción del frente frío 1 con otros sistemas meteorológicos.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias intensas con puntuales torrenciales de entre 150 y 250 mm en el norte, este y sur de Chiapas, así como en el norte, este y sur de Tabasco.

Prevén lluvias torrenciales en Chiapas y Tabasco por nuevo frente frío

Chiapas y Tabasco enfrentarán lluvias torrenciales dado las condiciones de inestabilidad meteorológica que se mantienen en el sureste de México. Autoridades piden extremar precauciones.

De acuerdo con la información, además de Chiapas y Tabasco, los estados que presentarán lluvias intensas son:

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tamaulipas

Veracruz

Guerrero

Oaxaca

Nuevo León

Campeche

Chiapas y Tabasco bajo alerta: frente frío traerá lluvias torrenciales (@SasslaClimaMx)

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar condiciones de riesgo para la población, principalmente en zonas vulnerables.

Asimismo, se esperan lluvias dispersas en entidades como:

Baja California Sur

Coahuila

Sinaloa

Sonora

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Morelos

Estado de México

Ciudad de México

Yucatán

Quintana Roo

Durango

Ante estas condiciones climáticas, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil de frente a los afectos asociados a las lluvias, como:

Encharcamientos

Inundaciones

Deslaves

Desbordamientos de ríos y arroyos

Cabe mencionar que el frente frío 1 permanecerá estacionado frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz y tendrá interacción con varios sistemas como la circulación ciclónica y un canal de baja presión.