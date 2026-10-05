Chiapas y Tabasco bajo alerta: frente frío traerá lluvias torrenciales

Los estados de Chiapas y Tabasco se encuentran entre las entidades que enfrentarán lluvias torrenciales este lunes 5 de octubre debido a la interacción del frente frío 1 con otros sistemas meteorológicos.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias intensas con puntuales torrenciales de entre 150 y 250 mm en el norte, este y sur de Chiapas, así como en el norte, este y sur de Tabasco.
Prevén lluvias torrenciales en Chiapas y Tabasco por nuevo frente frío
Chiapas y Tabasco enfrentarán lluvias torrenciales dado las condiciones de inestabilidad meteorológica que se mantienen en el sureste de México. Autoridades piden extremar precauciones.
De acuerdo con la información, además de Chiapas y Tabasco, los estados que presentarán lluvias intensas son:
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tamaulipas
- Veracruz
- Guerrero
- Oaxaca
- Nuevo León
- Campeche
Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar condiciones de riesgo para la población, principalmente en zonas vulnerables.
Asimismo, se esperan lluvias dispersas en entidades como:
- Baja California Sur
- Coahuila
- Sinaloa
- Sonora
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato
- Morelos
- Estado de México
- Ciudad de México
- Yucatán
- Quintana Roo
- Durango
Ante estas condiciones climáticas, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil de frente a los afectos asociados a las lluvias, como:
- Encharcamientos
- Inundaciones
- Deslaves
- Desbordamientos de ríos y arroyos
Cabe mencionar que el frente frío 1 permanecerá estacionado frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz y tendrá interacción con varios sistemas como la circulación ciclónica y un canal de baja presión.