Los estados de Chiapas y Tabasco se encuentran entre las entidades que enfrentarán lluvias torrenciales este lunes 5 de octubre debido a la interacción del frente frío 1 con otros sistemas meteorológicos.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias intensas con puntuales torrenciales de entre 150 y 250 mm en el norte, este y sur de Chiapas, así como en el norte, este y sur de Tabasco.

Prevén lluvias torrenciales en Chiapas y Tabasco por nuevo frente frío

Chiapas y Tabasco enfrentarán lluvias torrenciales dado las condiciones de inestabilidad meteorológica que se mantienen en el sureste de México. Autoridades piden extremar precauciones.

De acuerdo con la información, además de Chiapas y Tabasco, los estados que presentarán lluvias intensas son:

  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Nuevo León
  • Campeche
Chiapas y Tabasco bajo alerta: frente frío traerá lluvias torrenciales
Chiapas y Tabasco bajo alerta: frente frío traerá lluvias torrenciales (@SasslaClimaMx)

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar condiciones de riesgo para la población, principalmente en zonas vulnerables.

Asimismo, se esperan lluvias dispersas en entidades como:

  • Baja California Sur
  • Coahuila
  • Sinaloa
  • Sonora
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Morelos
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Yucatán
  • Quintana Roo
  • Durango

Ante estas condiciones climáticas, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil de frente a los afectos asociados a las lluvias, como:

  • Encharcamientos
  • Inundaciones
  • Deslaves
  • Desbordamientos de ríos y arroyos

Cabe mencionar que el frente frío 1 permanecerá estacionado frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz y tendrá interacción con varios sistemas como la circulación ciclónica y un canal de baja presión.