La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) emitió la Alerta Roja en la alcaldía Magdalena Contreras dado el pronóstico de lluvias para esta noche.

De acuerdo con la dependencia, se prevén fuertes lluvias y posible caída de granizo durante la noche de este lunes 5 de octubre, por lo que piden extremar precauciones y mantenerse informado.

Según el pronóstico de Protección Civil, la alerta por las condiciones meteorológicas en la Magdalena Contreras se mantendrán hasta las 22:00 horas de este lunes.

Magdalena Contreras activa Alerta Roja por fuertes lluvias esta noche (@SGIRPC_CDMX)

Activan Alerta Roja en Magdalena Contreras por fuertes lluvias; 5 alcaldías más mantienen Alerta Amarilla

Para la noche de este lunes, la SGIRPC prevé acumulados de entre 50 y 70 milímetros de lluvia, además de posibles episodios de granizo, que podrían provocar:

Encharcamientos

Corrientes de agua sobre calles y avenidas

Caída de ramas, árboles y lonas

Las autoridades recomendaron a los habitantes de Magdalena Contreras mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar zonas donde se formen corrientes de agua.

Asimismo, las recomendaciones de Protección Civil son mantener libres de basura las coladeras, cerrar puertas y ventanas durante las precipitaciones y evitar cruzar calles o avenidas con encharcamientos.

Aunque la Magdalena Contreras es la única alcaldía que se encuentra en Alerta Roja, cinco más están en Alerta Amarilla en CDMX:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Milpa Alta Tlalpan Xochimilco

Alerta Amarilla por lluvias en la CDMX (@SGIRPC_CDMX)

La alerta ocurre mientras la CDMX mantiene un temporal de lluvias, con pronóstico de precipitaciones fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento durante los próximos días.