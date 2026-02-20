Daniela, la doctora que fue agredida por la mujer apodada en redes sociales como Lady Naucalpan, ya dio su versión sobre la pelea en calles de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Surge el apodo #LadyNaucalpan tras la agresión de una joven contra la doctora Daniela Torres en calles de la #CDMX.



La agresora fue detenida, pero posteriormente liberada junto con su madre, pese a que la víctima denunció que la mordió, le roció gas pimienta e intentó… pic.twitter.com/beVxxOHf2b — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) February 19, 2026

Fue en una entrevista para el portal La Silla Rota, que la médico que fue mordida por la automovilista identificada como Victoria Ruiz de Chávez, contó su perspectiva de los hechos.

En su narración, la doctora señaló que la agresora la amenazó e intentó intimidarla, además de que acusó, las autoridades minimizaron los hechos y hasta la desalentaron para proceder en la denuncia.

Doctora agredida por Lady Naucalpan revela amenazas

A unas horas de haber sido víctima de una agresión por parte de Lady Naucalpan, la doctora Daniela contó su versión de lo que ocurrió en el ataque y los hechos posteriores al incidente viral.

Sobre ello, la afectada señaló que todo empezó cuando la agresora se le emparejó y empezó a gritarle por un malentendido vial, ante lo que confesó, ella respondió de la misma forma.

Al admitir que ese fue un gran error, la doctora resaltó que una vez que intervinieron las autoridades y retuvieron a ambas, Lady Naucalpan no paró de hablar y lanzar amenazas y advertencias.

Luego de aseverar que fueron "5 horas escuchándola", la víctima expuso que la agresora afirmó que ya había estado en prisión, además de que desestimó las lesiones que le provocó.

“Nos contó que la habían abusado, que la habían violado, que ya había estado en un reclusorio, que no era la primera vez (...) que mis lesiones duraban menos de 15 días, que no iba a pasar nada, que ella era hija de un presidente municipal de Naucalpan, que no le iba a pasar nada, que me iba a encontrar y que me iba a matar” Daniela, doctora agredida por Lady Naucalpan

De la misma forma, resaltó que mientras estuvieron retenidos, la mujer volvió a decir que era nieta del alcalde de Naucalpan y que por ello tenía alguna inmunidad ante las autoridades.

Incluso, sostuvo que ante los oídos de las propias autoridades que las detuvieron luego del incidente en calles de Polanco, Lady Naucalpan la amenazó con buscarla y matarla.

Doctora agredida por Lady Naucalpan acusa inacción de autoridades

Tras revelar las amenazas que recibió por parte de Lady Naucalpan, la doctora agredida denunció que las autoridades que atendieron los hechos minimizaron lo ocurrido y el ataque que sufrió.

En torno a dicho punto, señaló que le dijeron que la mordida que Lady Naucalpan no era grave porque no le había arrancado la piel, hecho por el que resaltó, se calificó como lesiones menores.

Doctora agredida por Lady Naucalpan (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Además, acusó que se le advirtió que de acudir a un médico privado ya no podría denunciar la agresión, por lo que le indicaron que podría proceder con una nueva denuncia por las amenazas que le lanzaron.

A pesar de que resaltó que se le sugirió esa opción, destacó que la desalentaron a proceder de esa manera, pues le dijeron que en el MP no le querrían tomar la denuncia por ser lesiones menores.

Finalmente, sentenció que al concluir las diligencias, no se le entregó ningún documento o el mismo dictamen médico, lo que complicaría más el proceso en caso de querer continuar en él.