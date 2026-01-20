Elizabeth Patricia Cueva, conocida como “Lady Peruana”, fue vinculada a proceso por amenazas y discriminación.

La mujer, quien fue captada en video amenazando a la de seguridad del edificio donde vivía en la colonia Narvarte de la Ciudad de México (CDMX),a quien incluso escupió, fue denunciada por estos actos.

Cabe señalar que “Lady Peruana” podrá llevar su proceso en libertad; sin embargo, no tiene permitido abandonar la ciudad ni acercarse a su víctima.

“Lady Peruana” enfrentará vinculación a proceso por discriminación y amenazas en libertad

Tras medio año desde que se viralizó el video donde se ve a Elizabeth Patricia Cueva escupir y agredir verbalmente a Abigail Pérez, guardia de seguridad, finalmente fue vinculada a proceso.

Esto luego de que la guardia, quien trabajaba en el edificio donde vivía la mujer conocida como “Lady Peruana”, la denunció por la agresión del video, así como por otros actos de hostigamiento.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de julio de 2025, cuando explotó en contra de Abigail Pérez y terminó subiéndose al escritorio de la guardia de seguridad para luego escupirle mientras asegura que eso es “normal” en México.

Cabe señalar que aunque fue vinculada a proceso por amenazas y discriminación, Lady Peruana enfrentará el proceso en libertad pero no puede salir del país y debe acudir de manera mensual a firmar al Tribunal Superior de Justicia.

Por otra parte, se determinó como medida cautelar la prohibición de acercarse a Abigail Pérez, así como a sus testigos; de incumplirlo, deberá esperar el término de su proceso en prisión.

De acuerdo con la denunciante, se siente tranquila al saber que ya no se le puede acercar.

Audiencia complementaria de “Lady Peruana” será en abril

Tras la audiencia de vinculación a proceso, se determinó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria, así como para que ambas partes aporten sus pruebas, es decir, hasta el mes de abril.

Durante dicho periodo, “Lady Peruana” deberá presentarse a firmar ante el Tribunal, sin acercarse a su víctima.

Cabe señalar que no es la primera denuncia por un acto violento que se levanta en contra de “Lady Peruana”; en 2014 un vecino la denunció por agredirlo en su domicilio en una disputa con un tercero.