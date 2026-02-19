Resurgió el nombre de Mario Ruiz de Chávez, el exalcalde de Naucalpan y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) porque una mujer apodada ‘Lady Naucalpan’ aseguró ser su nieta.

Pero ¿Quién fue Mario Ruiz de Chávez? Te compartimos sobre el exalcalde de Naucalpan con los siguientes datos:

‘Lady Naucalpan’ asegura ser nieta de Mario Ruiz de Chávez, pero su familia lo niega

¿Quién fue Mario Ruiz de Chávez?

Mario Ruiz de Chávez y García conocido como ‘El Tigre’ fue el alcalde de Naucalpan en el Estado de México de 1992 a 1994 por el PRI, así como diputado por el mismo distrito.

Los medios recuerdan a Mario Ruiz de Chávez como un político que luchaba por la sociedad y quien fundó el grupo Naucalpan que se alió con el grupo Atlacomulco.

Por su trabajo en Naucalpan, Mario Ruiz de Chávez es reconocido como “uno de los mejores” alcaldes que han tenido.

Mario Ruiz de Chávez gustaba de tocar la batería en sus tiempos libres.

Tras su retiro de la política, Mario Ruiz de Chávez se inició en el periodismo y luego se volvió maestro de estudios superiores.

¿Qué edad tenía Mario Ruiz de Chávez?

Se desconoce la edad que Mario Ruiz de Chávez tenía cuando murió.

¿Quién fue la esposa de Mario Ruiz de Chávez?

Se desconoce quién fue la esposa de Mario Ruiz de Chávez.

Mario Ruiz de Chávez con su hija Patricia Mario Ruiz de Chávez y su esposa. (Especial)

¿Qué signo zodiacal era Mario Ruiz de Chávez?

Se desconoce el signo zodiacal que era Mario Ruiz de Chávez.

¿Cuántos hijos tuvo Mario Ruiz de Chávez?

Se desconoce cuántos hijos tuvo Mario Ruiz de Chávez, pues únicamente se conoce la identidad de Patricia Mónica Ruiz de Chávez Rincón Gallardo.

Homenaje póstumo a Mario Ruiz de Chávez, exalcalde de Naucalpan. (Especial)

¿Qué estudió Mario Ruiz de Chávez?

Mario Ruiz de Chávez era abogado, pero se desconoce en qué universidad estudió.

¿En qué trabajó Mario Ruiz de Chávez?

Mario Ruiz de Chávez fue presidente municipal -ahora llamadas Alcaldías- en el municipio de Naucalpan de Juárez en el Estado de México.

Anteriormente, Mario Ruiz de Chávez fue diputado por Naucalpan. Ambas bajo la militancia del PRI.

Asimismo fue notario público en la Notaría 88 en Cuautitlán en el Estado de México, para luego serlo en la 163 de Naucalpan.

Mario Ruiz de Chávez también fue maestro en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Una mujer de 23 años que agredió a una ciclista en la calle de Presidente Masaryk en Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo, aseguró ser nieta de Mario Ruiz de Chávez.

Entre la discusión y tras haber agredido a la ciclista que supo era doctora, la agresora dijo ser nieta del exalcalde de Naucalpan, evidenciando que su nombre es Victoria Ruiz de Chávez.

Surge el apodo #LadyNaucalpan tras la agresión de una joven contra la doctora Daniela Torres en calles de la #CDMX.



La agresora fue detenida, pero posteriormente liberada junto con su madre, pese a que la víctima denunció que la mordió, le roció gas pimienta e intentó… pic.twitter.com/beVxxOHf2b — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) February 19, 2026

Sin embargo, después de que la ahora apodada ‘Lady Naucalpan’ fue arrestada para luego ser puesta en libertad, la familia de Mario Ruiz de Chávez rechazó que la mujer fuera su familia.

Según argumentos expuestos en redes sociales, la familia del exalcalde de Naucalpan aseguró que sus apellidos con los de ‘Lady Naucalpan’ son solo coincidencia.