La Pasión de Cristo en Iztapalapa ya es Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La UNESCO adhirió a su lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la tradicional representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX) que tiene su origen desde el año de 1833 con casi 200 años de historia.

Es por ello que ahora, Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la CDMX, y quién también fue alcaldesa de Iztapalapa lo celebra y asegura que es un logro de todos los habitantes de esta demarcación capitalina.

“La Pasión de Cristo de Iztapalapa ya es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Un reconocimiento que honra la fe, la tradición y la identidad de un pueblo que año con año mueve el corazón de México. Felicidades, Iztapalapa. Este logro es de todas y todos.” Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la cdmx

Claudia Sheinbaum también celebra que la Pasión de Cristo en Iztapalapa ya es Patrimonio de la Humanidad

Al darse a conocer este nombramiento de la UNESCO a la Pasión de Cristo en Iztapalapa como Patrimonio de la Humanidad, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo no perdió la oportunidad para celebrarlo.

Porque desde su conferencia mañanera del pueblo del miércoles 10 de diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó para felicitar a los organizadores de la Semana Santa en Iztapalapa por este nombramiento.

Así como a la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada y a Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa a quienes se extendió la felicitación de la presidenta de México.

“Felicitar a los organizadores de Semana Santa, de Iztapalapa, a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que como alcaldesa de Iztapalapa y a la actual alcaldesa, Aleida Alavez, porque ayer la UNESCO declaró como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la Semana Santa de Iztapalapa” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

En este mismo sentido en la felicitación de la presidenta de México, resaltó que la Pasión de Cristo de Iztapalapa “es una actividad que tiene muchos años”, que desarrolla un comité organizador, comunitario, social y a quienes también felicitó.

Así como al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que también participó en las gestiones de este nombramiento de la Pasión de Cristo de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.