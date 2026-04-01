La Ciudad de México (CDMX) será escenario el jueves 2 de abril de la 183 Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, cuya ruta recorre los ocho barrios hasta la cima del Cerro de la Estrella.
Su histórica representación reúne anualmente a cientos de espectadores y diversos operativos en la capital, por lo que es importante conocer los cierres viales y rutas alternas durante el Viacrucis 2026.
¿Qué calles cerrarán por la Pasión de Cristo en Iztapalapa?
Durante la Semana Santa 2026 se tiene previsto que la Pasión de Cristo en Iztapalapa inicie a las 14:00 horas y concluya alrededor de las 23:30 horas del jueves 2 de abril.
Según autoridades, se esperan los siguientes cierres viales en Iztapalapa durante este evento:
- Calzada Ermita Iztapalapa (de 12 a 1 de la mañana)
- Calle General Anaya
- Calle Ignacio Comonfort
- Avenida Luis Hidalgo Monroy
- Aztecas y 5 de Mayo
- Avenida Toltecas
- Callejón General Anaya
Las calles que estarán cerradas por la Pasión de Cristo en Iztapalapa son:
- Camino al Cerro de la Estrella
- Estrella
- Lerdo de Tejada
- Cuauhtémoc
- Concepción Álvarez
- Vicente Guerrero
- Artemio Alpízar Ruz
- Allende y Ayuntamiento
Rutas alternas por la Pasión de Cristo en Iztapalapa
Las siguientes vialidades estarán libres durante la Pasión de Cristo en Iztapalapa del jueves:
- Anillo Periférico
- Avenida Tláhuac
- Calzada de Tlalpan y Avenida Andrés Molina Enríquez
- Eje 5 Sur y Eje 4 Sur
- Eje 3 Oriente y Eje 5 Sur Leyes de Reforma
- Avenida Taxqueña
Calles cerradas por el Viernes Santo
Para el Viernes Santo del 3 de abril, la Pasión de Cristo comenzará alrededor de las 13:00 horas hacia el Cerro de la Estrella, dejando cierres totales en:
- Calzada Ermita Iztapalapa (de 6:00 a 6:00 de la tarde)
- Acceso principal al Cerro de la Estrella
- Estrellas
- Aztecas
- 5 de Mayo
- Toltecas
- Cobos
- General Anaya
- Comonfort
- Ayuntamiento
- Luis Hidalgo Monroy
- Concepción Álvarez
- Vicente Guerrero
- Artemio Alpízar
- Allende
- Lerdo de Tejada
- Mariano Escobedo