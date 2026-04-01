La Ciudad de México (CDMX) será escenario el jueves 2 de abril de la 183 Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, cuya ruta recorre los ocho barrios hasta la cima del Cerro de la Estrella.

Su histórica representación reúne anualmente a cientos de espectadores y diversos operativos en la capital, por lo que es importante conocer los cierres viales y rutas alternas durante el Viacrucis 2026.

Pasión de Cristo en Iztapalapa 2025 (cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

¿Qué calles cerrarán por la Pasión de Cristo en Iztapalapa?

Durante la Semana Santa 2026 se tiene previsto que la Pasión de Cristo en Iztapalapa inicie a las 14:00 horas y concluya alrededor de las 23:30 horas del jueves 2 de abril.

Según autoridades, se esperan los siguientes cierres viales en Iztapalapa durante este evento:

Calzada Ermita Iztapalapa (de 12 a 1 de la mañana)

Calle General Anaya

Calle Ignacio Comonfort

Avenida Luis Hidalgo Monroy

Aztecas y 5 de Mayo

Avenida Toltecas

Callejón General Anaya

Las calles que estarán cerradas por la Pasión de Cristo en Iztapalapa son:

Camino al Cerro de la Estrella

Estrella

Lerdo de Tejada

Cuauhtémoc

Concepción Álvarez

Vicente Guerrero

Artemio Alpízar Ruz

Allende y Ayuntamiento

¿Qué calles cerrarán por la Pasión de Cristo en Iztapalapa? (Alcaldia Iztapalapa )

Rutas alternas por la Pasión de Cristo en Iztapalapa

Las siguientes vialidades estarán libres durante la Pasión de Cristo en Iztapalapa del jueves:

Anillo Periférico

Avenida Tláhuac

Calzada de Tlalpan y Avenida Andrés Molina Enríquez

Eje 5 Sur y Eje 4 Sur

Eje 3 Oriente y Eje 5 Sur Leyes de Reforma

Avenida Taxqueña

Calles cerradas por el Viernes Santo

Para el Viernes Santo del 3 de abril, la Pasión de Cristo comenzará alrededor de las 13:00 horas hacia el Cerro de la Estrella, dejando cierres totales en: