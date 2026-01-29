El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) declaró como Indicación Geográfica Protegida a la muñeca Lele de Santiago Mexquititlán.

Esta artesanía, también conocida como “muñeca bola”, se caracteriza por la forma circular de su cabeza, las trenzas adornadas con listones y su vestimenta elaborada de distintas telas y colores.

Es sin duda el símbolo de identidad del pueblo hñöhñö-otomí, en Amealco de Bonfil, Querétaro. Cuenta con dos variantes:

La muñeca tradicional

La muñeca que porta el traje típico de Santiago Mexquititlán, el cual está elaborado de tela de yakar y encajes

¿Qué implica la Indicación Geográfica Protegida a la muñeca Lele?

De acuerdo a lo publicado por el Diario Oficial de la Federación, con base en la declaratoria firmada por el titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo, la muñeca Lele está protegida en cuanto a:

Nombre

Procesos artesanales

Materiales y técnicas para su creación

Así como se indica que toda muñeca Lele creada dentro del pueblo otomí, Santiago Mexquititlán, podrá portar y usar legalmente el nombre.

IMPI reconoce y protege a la muñeca Lele (@IMPI_Mexico / X)

¿Cómo se elabora la muñeca Lele?

Para evitar copias e incluso dudas sobre lo que implica la protección a la muñeca Lele, se explica el proceso de su elaboración.

Para su realización se usan mesas de trabajo, moldes de cartón y plástico, forman las bases del cuerpo, se rellena el cuerpo, la cabeza y ya armada la muñeca, se le coloca un pañal.

Posteriormente forman el cabello, el cual trenzan o peinan antes de colocarle una corona con moños o una diadema.

El siguiente paso es confeccionar su vestido y decorarlo con encaje. Finalmente, diseñan el rostro.

Muñeca Lele (Graciela López / Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Reconocen muñeca Lele como patrimonio simbólico

En 2018, la muñeca Lele fue reconocida como Patrimonio Cultural Intangible del estado de Querétaro.

Con la suma de la Indicación Geográfica Protegida, la artesanía se convierte en un emblema cultural.

Con base en datos del IMPI y de la Secretaría de Cultura federal, la economía de más de 6 mil familias artesanas de Amealco de Bonfil dependen de la elaboración de este bien nacional.