Un juez ordenó la protección de animales como caballos y burros que son utilizados para el Viacrucis de Iztapalapa 2026 del próximo 3 de abril.

Por solicitud de la asociación Despacho Va por Sus Derechos, se emitió un amparo para el uso supervisado de estos animales durante la representación religiosa número 183.

Asimismo, se solicitó la notificación urgente a la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX) para evitar un desacato a esta orden judicial.

Ordenan protección y supervisión de caballos y burros en Viacrucis de Iztapalapa 2026

Un juez del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa emitió un amparo el pasado 31 de marzo para la protección de caballos y burros en el Viacrucis de Iztapalapa 2026.

Esto ante la solicitud de Despacho Va por Sus Derechos, quien señala que estos animales sufren de maltrato durante la preparación y desarrollo de la representación religiosa.

Viacrucis de Iztapalapa (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM / Moisés Pablo Nava)

La asociación señala que estos maltratos a animales pueden ser de difícil o incluso de imposible reparación.

Por ello, se ordenó bajo este amparo que el próximo 3 de abril exista supervisión veterinaria durante toda su participación, así como:

evitar condiciones que les generen sufrimiento innecesario

evitar conductas que impliquen maltrato

Denuncian maltrato prolongado a caballos y burros en Viacrucis de Iztapalapa

Por otra parte, la asociación denunció que el maltrato hacia caballos y burros que son usados en la representación del Viacrucis en Iztapalapa no es un hecho aislado, sino de “tracto sucesivo”, es decir, que se reitera cada año.

El juez además determinó que no existe un protocolo adecuado par el cuidado de los animales y resaltaron el riesgo que implican las aglomeraciones, pirotecnia y exceso de ruido para su salud.

En este sentido, Va por Sus Derechos pidió a la alcaldía Iztapalapa, así como a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a la Secretaría del Medio Ambiente a adoptar las medidas “inmediatas y razonables de protección” de estos animales.