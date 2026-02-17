La alcaldía Iztapalapa, a cargo de Aleida Alavez, anunció que, por motivo de la celebración de la Pasión de Cristo, habrá Ley Seca este 2 y 3 de abril en los ocho barrios de la demarcación.

A través de un comunicado, la alcaldía Iztapalapa informó que durante algunos días de las vacaciones de Semana Santa se suspenderá la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones.

Habrá Ley Seca este 2 y 3 de abril en Iztapalapa por la Pasión de Cristo

La alcaldía Iztapalapa publicó en la Gaceta Oficial el acuerdo para suspender la venta de bebidas alcohólicas en los ocho barrios donde se realiza la representación de la Pasión de Cristo.

Pasión de Cristo en Iztapalapa 2025 (cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

De acuerdo con la información, la Ley Seca será desde la medianoche del jueves 2 de abril hasta la medianoche del viernes 3 de abril y aplicará para:

Vinaterías

Tiendas de abarrotes

Supermercados

Tiendas departamentales y de autoservicio

Ferias, romerias y kermeses

Asimismo, la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas por la representación de la Pasión de Cristo abarca desde el comercio de envase cerrado, envase abierto, copeo y cualquier presentación de alcohol.

Cabe mencionar que la de 2026 será la edición 183 de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, que recientemente fue declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.