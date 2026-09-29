La Alcaldía Álvaro Obregón fortaleció su estrategia de internacionalización con la firma de un Memorándum de Entendimiento con la Asociación de Miembros del Cuerpo Diplomático Acreditado en México (AMCOSAD), con el objetivo de generar nuevas vías de cooperación e intercambio con las representaciones diplomáticas.

El acuerdo contempla acciones en materia de intercambios culturales y educativos, cooperación técnica y acompañamiento internacional para proyectos estratégicos de la demarcación.

Durante el acto, el alcalde Javier López Casarín destacó que los gobiernos locales deben participar en los procesos de cooperación internacional para que las políticas públicas y los acuerdos puedan tener un impacto directo en el territorio.

Javier López Casarín impulsa cooperación internacional para Álvaro Obregón

López Casarín señaló que desde el inicio de su administración se planteó que Álvaro Obregón fuera un gobierno dispuesto a compartir con el mundo las experiencias, soluciones y proyectos que se desarrollan en la demarcación.

El alcalde destacó que solo 8 por ciento de los municipios del país contempla estrategias internacionales, por lo que consideró que la firma representa un voto de confianza del cuerpo diplomático hacia los proyectos que se desarrollan en Álvaro Obregón.

También subrayó que México es uno de los países con mayor número de tratados internacionales y sostuvo que la participación de los gobiernos subnacionales resulta necesaria para que estos acuerdos puedan traducirse en acciones concretas.

Álvaro Obregón firma acuerdo con AMCOSAD para impulsar cooperación internacional. (Cortesía )

Álvaro Obregón y AMCOSAD acuerdan impulsar intercambios y cooperación técnica

La AMCOSAD agrupa a ministros, consejeros, secretarios y agregados de embajadas acreditadas en México. Entre sus objetivos se encuentran promover la amistad entre integrantes del cuerpo diplomático y fomentar la cooperación con autoridades e instituciones mexicanas.

El presidente de AMCOSAD, Yerlan Kubashev, reconoció la visión de Javier López Casarín para generar vínculos con autoridades locales y destacó la importancia de construir sinergias de colaboración entre el cuerpo diplomático y los gobiernos subnacionales.

El Memorándum de Entendimiento establece una ruta para impulsar la colaboración entre la Alcaldía Álvaro Obregón y las representaciones diplomáticas acreditadas en México, particularmente en materia de intercambios culturales y educativos.

Asimismo, contempla identificar posibles esquemas de cooperación técnica y acompañamiento internacional para proyectos estratégicos de la demarcación.

El acuerdo también considera una mayor participación de diplomáticos y diplomáticas en el Clúster Universitario de Alto Nivel de Álvaro Obregón, espacio que articula a instituciones académicas, gobierno y sector productivo para desarrollar proyectos de innovación y atender retos del territorio.

Cuerpo diplomático conoce proyectos estratégicos de Álvaro Obregón

Después de la firma se realizó un conversatorio en el que especialistas y responsables de proyectos de la Alcaldía presentaron ante integrantes del cuerpo diplomático algunas de las iniciativas que forman parte de la estrategia de gobierno.

Entre los proyectos expuestos se encuentra Puntos Dalia, estrategia integral de atención y prevención para mujeres que cuenta con espacios de primer contacto, resguardo y acompañamiento, además del Código Dalia y un Modelo Único de Atención.

Álvaro Obregón firma acuerdo con AMCOSAD para impulsar cooperación internacional. (Cortesía )

También se presentó Fábrica del Agua, proyecto orientado a la recuperación de microecosistemas, captación y aprovechamiento del agua y restauración de espacios hídricos, desarrollado mediante la colaboración con instituciones académicas.

Otro de los proyectos fue Barrancas ÁO: Restauración de su Grandeza, estrategia que contempla acciones de limpieza, restauración ambiental, prevención y participación comunitaria para recuperar estos ecosistemas.

El Clúster Universitario de Alto Nivel también formó parte de la presentación. Esta alianza reúne a 32 instituciones, entre universidades públicas y privadas, centros de investigación y otros actores, bajo un modelo de colaboración entre gobierno, academia e industria.

Finalmente, se presentó el Programa para Abatir la Pobreza Extrema en Álvaro Obregón (PAPE-ÁO), estrategia de atención territorial que parte de la identificación de las condiciones de las familias para acercar servicios, programas y oportunidades que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.