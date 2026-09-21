San Bartolo Ameyalco en Álvaro Obregón dio un paso decisivo para la creación de una nueva Unidad de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (UTOPÍA), luego de que la Asamblea del pueblo originario aprobó el proyecto.

La decisión fue resultado de un proceso de diálogo y consulta comunitaria que incluyó dos asambleas informativas, realizadas el 8 de agosto y el 20 de septiembre, en las que se presentaron las características, servicios, funcionamiento y alcance comunitario que tendrá el espacio.

Durante este proceso participaron 322 vecinas y vecinos, quienes plantearon inquietudes, propuestas y comentarios que serán considerados en la elaboración del anteproyecto ejecutivo, con el objetivo de que la UTOPÍA responda a las necesidades de la comunidad.

Javier López Casarín aprueba creación de UTOPÍA. (cortesía)

Asamblea aprueba órganos de seguimiento y vigilancia

Tras la aprobación del proyecto, la Subdelegación, encabezada por Gabriela Jiménez, avanzó en la integración de los órganos comunitarios que darán seguimiento y vigilarán el desarrollo de la UTOPÍA.

La Asamblea aprobó, con 81 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones, el reglamento y marco normativo que regirán el funcionamiento de estos órganos.

Entre los acuerdos se estableció que los integrantes del Comité de Seguimiento y del Comité de Vigilancia ejercerán sus funciones de manera estrictamente honorífica, sin recibir remuneración económica.

Asimismo, fueron elegidos cinco comisionados encargados de coordinar y enlazar los trabajos relacionados con el proyecto. De acuerdo con los criterios establecidos por la Asamblea, ninguno deberá contar con cargos previos en el pueblo ni mantener compromisos laborales con dependencias gubernamentales.

La Asamblea también determinó que cada acción o proyecto futuro deberá contar con una comisión específica, sujeta a las normas y disposiciones aprobadas por este órgano comunitario.

Javier López Casarín aprueba creación de UTOPÍA. (cortesía)

Ahora definirán predio y características de la UTOPÍA

Con la aprobación del proyecto concluyó la primera etapa de consulta y comenzará una nueva fase enfocada en la definición técnica y selección del predio donde se construirá la UTOPÍA.

De acuerdo con las normas internas del pueblo, las decisiones relacionadas con la ubicación y las siguientes etapas deberán ser presentadas ante la Asamblea para su deliberación y, en su caso, aprobación.

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, reconoció la decisión de la comunidad de San Bartolo Ameyalco y destacó la importancia de que proyectos de esta magnitud avancen mediante el diálogo y la participación de los pueblos originarios.

La Alcaldía Álvaro Obregón, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, acompañará las siguientes etapas del proyecto bajo el principio de respetar los usos, costumbres, normas e instancias internas de decisión de San Bartolo Ameyalco, cuya Asamblea constituye el máximo órgano de decisión de la comunidad.

Con la aprobación de la UTOPÍA, San Bartolo Ameyalco inicia una nueva etapa para definir, junto con sus habitantes, las características, ubicación y alcances del proyecto.