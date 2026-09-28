Samuel García, gobernador de Nuevo León, rechazó las notas de El Norte y Reforma sobre que un despacho de su familia emitió facturas a un hombre conocido como el “petrohuachicolero”, quien actualmente está detenido por lavado de dinero.

El gobernador de Movimiento Ciudadano (MC) dijo que no lo deja de sorprender que nuevamente el Norte y Reforma publiquen notas sobre su persona, las cuales dijo son recicladas.

“Niego categóricamente … el titulo no corresponde con la nota… es mentira… no tengo nada que ver con esa firma, es un servicio de hace cinco años… no tengo nada que ver con la firma, es un servicio que prestaron de manera legal y no fue a ese cuate que le dicen “el petrofacturero” fue a un despacho contable… ya basta, si me van embarrar a en una portada y con un titulo exorbitante fuera de tiempo y fuera de lugar, mínimo derecho de réplica…” Samuel García. Gobernador NL

Samuel García dijo que dona su sueldo y que ningún un proveedor del estado ha pagado a la firma de su familia, a fin de dar a entender que su motivación al frente del gobierno de Nuevo León no es el dinero.

Por ello dijo que Reforma y El Norte deberían disculparse o comprobar los señalamientos en su contra tras la nota titulada “Atrae FGR por lavado a cliente de Samuel”.

Señalan a despacho de familia de Samuel García de relación con petrofacturaro

El Norte y Reforma publicaron que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga por lavado de dinero a una empresa que pagó 15 millones de pesos por servicios profesionales a uno de los despachos de Samuel García, su padre y su medio hermano, GMA Jurídica y Fiscal.

Maquiladora de Lubricantes, en la empresa señalada de la que es accionista Jesús Ricardo Puente Díaz, empresario de Coahuila detenido el 28 de mayo en nuevo León, conocido como petrofacturero.

GMA Jurídica y Fiscal habría expedido ocho facturas a nombre de Maquiladora de Lubricantes el 24 de noviembre de 2021 y el 24 de marzo del 2022 por concepto de “honorarios por servicios profesionales”, por un total de 15 millones, 059 mil 957 pesos.

Señalan a petrofacturero y su empresa Maquiladora de Lubricantes de relación con fmailia de Samuel García

Actualmente Jesús Ricardo Puente Diaz, el petrofacturero, se encuentra vinculado a proceso tras ordenes de captura por presuntamente pertenecer a un esquema de lavado de activos provenientes de delitos como huachicol fiscal.

Maquiladora de Lubricantes, según la FGR, forma parte de un esquema de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.