Javier López Casarín entregó a las y los vecinos la rehabilitación del Parque Ojo de Agua, un espacio que tras años de abandono se convierte nuevamente en un área de recreación con entorno natural para uso comunitario.

El alcalde explicó que el parque se encontraba deteriorado, con residuos en el cauce, escurrimiento de aguas negras y una condición que lo alejaba de ser un espacio familiar.

Javier López Casarín recupera el Parque Ojo de Agua como espacio comunitario

El edil recordó que por años el lugar funcionó como depósito irregular de basura. Hoy cuenta con vegetación restaurada, áreas ordenadas y mejoras que responden a diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible, como promover espacios seguros, recuperar la calidad del agua y fortalecer la participación comunitaria.

La entrega se realizó durante la Feria Ambiental Comunitaria, parte del Festival de la Ciudadanía “100 en 1 Día”, celebrado en distintas sedes de la Ciudad de México.

El director de Servicios Urbanos de Álvaro Obregón, Carlos Domínguez, informó que desde el 13 de abril de 2025 comenzaron los recorridos y trabajos de limpieza en barrancas por instrucción del alcalde.

En Ojo de Agua se retiraron miles de toneladas de residuos; tan solo en las presas se han extraído más de 4 mil toneladas.

La Alcaldía Álvaro Obregón rehabilitó el Parque Ojo de Agua tras años de abandono. (Cortesía )

Compromiso ambiental de Javier López Casarín

En el evento también se abanderó a voluntarias y voluntarios del programa de Comités de Vigilancia Ambiental Comunitaria Participativa (CVAP), avalado por la PROFEPA.

Por su parte, el coordinador de Asesores de la Alcaldía, Héctor Hernández Llamas, destacó que la Feria Ambiental es resultado del trabajo colectivo entre instituciones académicas, ciudadanía y los comités ambientales, quienes funcionan como vigilantes de las barrancas y promotores del cuidado del entorno.

La rehabilitación del Parque Ojo de Agua forma parte del Eje 5 “Ecosistema urbano: Agua, Bosques y Barrancas” del Programa de Gobierno 2024–2027.

En el acto participaron Mario Moreno García, representante de la PROFEPA en la Zona Metropolitana del Valle de México, y Saúl Galván, representante de Meshico–100 en 1 Día.