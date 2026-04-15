El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, fue designa como integrante del Comité Ejecutivo Regional y representante ante el Ejecutivo Global de ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, una de las organizaciones más influyentes a nivel mundial en materia de desarrollo sostenible.

El nombramiento se realizó durante la Primera Reunión del Comité Ejecutivo Regional 2026, que reunió a autoridades de México, Centroamérica y el Caribe, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre gobiernos locales frente a los retos del cambio climático.

López Casarín representará a México en red global de sustentabilidad

De acuerdo con el alcalde, este nuevo encargo permitirá impulsar el intercambio de experiencias exitosas entre ciudades, así como promover proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población mediante modelos de desarrollo más sostenibles.

Álvaro Obregón se posiciona en agenda ambiental internacional (cortesía)

Asimismo, destacó que el papel de los gobiernos locales es cada vez más relevante en la atención de problemáticas globales, como el cambio climático, la gestión de recursos y la resiliencia urbana.

La participación de Álvaro Obregón en espacios internacionales como ICLEI fortalece su posicionamiento como una alcaldía comprometida con la agenda ambiental y la innovación en políticas públicas.

Álvaro Obregón se posiciona en agenda ambiental internacional (cortesía)

Con esta designación, el gobierno local busca consolidar alianzas estratégicas y contribuir a la construcción de soluciones que respondan a los desafíos actuales desde lo local hacia lo global.