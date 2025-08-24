En la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (CDMX), se formó un nuevo socavón en avenida Talismán; mujer cayó al abismo de aproximadamente 6 metros y resultó herida.

Debido a la intensa temporada de lluvias en CDMX se ha visto un incremento de baches y socavones en la entidad, tal como revelaron cifras de la Secretaría de Gestión Integral de Agua (Segiagua).

Y es que este nuevo socavón en CDMX se suma a los más de 150 que contabilizaba Segiagua el pasado 18 de agosto, sin embargo y desde entonces se abrieron dos más: en Calzada de los Misterios y en la colonia Obrera.

Socavón en alcaldía Gustavo A. Madero: mujer de 60 años resulta herida tras caer en el abismo en avenida Talismán

A mediodía de hoy sábado 23 de agosto, se reportó a servicios de emergencia la caída de una mujer de 60 años a un socavón en alcaldía Gustavo A. Madero, en el camellón de avenida Talismán casi esquina Eduardo Molina.

De acuerdo con lo que dieron a conocer medios de comunicación, la mujer de 60 años iba caminando con su hermana cuando cayó al socavón de aproximadamente 6 metros de profundidad, entre los adoquines del camellón.

Debido a esto, acudieron elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) como del Heroico Cuerpo de Bomberos de CDMX, quienes implementaron un operativo para sacar del socavón a la mujer de 60 años.

Respecto a sus heridas, habría presentado diversos moretones, pero fue trasladada por una ambulancia a un hospital cercano, hecho que también mencionó el jefe Vulcano de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova.

Si bien el hoyo en el que cayó la mujer en avenida Talismán es de un metro, el socavón en Gustavo A. Madero abarcaría todo el camellón como explicaron las autoridades.

Igualmente anunciaron una investigación para encontrar la razón detrás del socavón en Gustavo A. Madero que se presume fue por fuga de agua, mientras tanto, acordonaron todo el camellón en avenida Talismán.

Socavón en Gustavo A. Madero: Mujer de 60 años resulta herida (Jefe Vulcano Cova vía X)

Socavones en Gustavo A. Madero: Esta es la cifra al día de hoy en lo que va de 2025

El 18 de agosto, Segiagua compartió las cifras de socavones en CDMX este 2025, en donde se observó que la alcaldía Gustavo A. Madero es la más afectada por este problema, con un total de 44.

Dichas cifras señalan que de los 44 socavones en la alcaldía Gustavo A. Madero, 11 se encuentran en una vialidad primaria, mientras que otros 33 están en una red secundaria.

Desde el 18 de agosto, se abrieron más socavones en la alcaldía Gustavo A. Madero, uno de ellos fue en Calzada de los Misterios, cerca de la Basílica de Guadalupe, el cual ya se encuentra en reparación como confirmó Segiagua.

Mientras que el pasado 21 de agosto, en la avenida Dolores Hidalgo casi esquina Cholula, colonia San Felipe de Jesús, apareció otro socavón que tampoco habría dejado heridos, aunque se desconoce si ya se atienda.

Por lo que en conjunto con el socavón que se abrió hoy sábado 23 de agosto en avenida Talismán, sumarían un aproximado total de 47 más los de menor tamaño no reportados.