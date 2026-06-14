El Hospital Regional “Presidente Benito Juárez” en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), realizó una jornada quirúrgica para tratar la hiperplasia prostática benigna (HPB), padecimiento que provoca un crecimiento anormal de la próstata. En total, 24 derechohabientes fueron beneficiados.

ISSSTE Oaxaca aplica técnica láser HoLEP para tratar hiperplasia prostática sin incisiones

La coordinadora de cirugía del nosocomio, Verónica Alejandra Ramírez Martínez, explicó que los procedimientos se realizaron mediante Enucleación Prostática con Láser de Holmio (HoLEP), técnica mínimamente invasiva que no requiere incisiones y utiliza tecnología láser de última generación.

Entre sus principales ventajas destacan la seguridad hemodinámica, el láser sella los vasos sanguíneos al mismo tiempo que corta, garantizando mínimo sangrado, la reducción del tiempo de hospitalización y resultados definitivos a largo plazo, incluso en próstatas de gran volumen.

Ramírez Martínez detalló que se realizaron ocho procedimientos entre el 7 y 8 de mayo y 16 más el 8 y 9 de junio. Actualmente la HoLEP es considerada el estándar de oro mundial para el tratamiento de HPB, con recuperación más rápida y menos molestias para los pacientes.

ISSSTE reduce tiempos de espera y riesgos para pacientes con HPB en Oaxaca

La coordinadora destacó que la jornada permitió reducir significativamente los tiempos de espera para cirugía, disminuyendo el riesgo de que los pacientes lleguen a urgencias por sangrado, dolor intenso o problemas urinarios graves, síntomas característicos de este padecimiento.

La jornada fue posible gracias al trabajo conjunto de urólogos, anestesiólogos y personal de enfermería del HR “Presidente Benito Juárez”, con el apoyo del especialista en cirugía endourológica Noé Martínez, adscrito al Hospital Regional “1° de Octubre” de la Ciudad de México.